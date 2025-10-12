El equipo de 'La que se avecina', unido por el dolor, en la despedida a Jimmy Shaw tras su muerte

El actor estadounidense Jimmy Shaw ha fallecido este sábado, 11 de octubre, a los 59 años debido a un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace tres años. El intérprete era muy conocido por el público español gracias, principalmente, a su papel de Matthew en 'La que se avecina'.

Precisamente ha sido la creadora de la serie de Telecinco, Laura Caballero, una de las primeras del equipo en lamentar el triste desenlace. A través de su perfil de Instagram ha dedicado unas emotivas palabras a su compañero, recordando la energía que desprendía y que echarán tanto de menos. Un mensaje que no ha tardado en compartir su hermano Alberto Caballero, dándole 'me gusta'.

"Jimmy, seguirás siendo para todos nosotros pura energía y el recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad. Descansa en paz, querido compañero. El 'Shaw' debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma", ha escrito la creadora de 'La que se avecina' junto a dos fotos de ella con Jimmy Shaw y una de él en solitario. En todas se le puede ver con una gran sonrisa.

El post no ha tardado en llenarse de comentarios tanto de seguidores de la serie como de compañeros de profesión, lamentando su fallecimiento. "Qué pena", escribe Pablo Rivero; "Lo siento mucho", reacciona por su lado Kira Miró; mientras que Maribel Verdú se limita a poner el emoticono de un corazón roto. El actor Eduardo Velasco también se mostraba muy compungido por la noticia: "No me lo puedo creer. Que gran compañero, qué gran persona".

"Estamos absolutamente devastados"

Hace unos días, su íntima amiga Cristina Castaño, con la que Jimmy Shaw estrechó un gran vínculo al trabajar juntos en 'La que se avecina', pidió ayuda urgentemente a través de sus redes sociales para recaudar los 100.000 euros que necesitaba el actor para sufragar su costosa y vital operación en Lisboa que no cubría ni la sanidad pública ni si aseguradora.

Además, tras anunciarse su fallecimiento Castaño ha emitido un desgarrador comunicado de despedida donde asegura que están "absolutamente devastados". "Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw. Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso", empieza sincerándose en su perfil de Instagram.

"Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis", prosigue Cristina Castaño, conmovida por las muestras de afecto recibidas por su amigo.

Por último, lamenta el hecho de que no haya podido conocer a su hijo León, nacido el pasado mes de agosto: "Ayyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que no conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega y, todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no me lo quita nadie", concluye Cristina Castaño su emotivo post.

También ha escrito un mensaje de condolencia el actor Nacho Guerreros, Coque en 'La que se avecina'. "Jimmy Saw fuiste un compañero estupendo, divertido y genial. Lo siento mucho, un gran abrazo a tu pareja, familiares y amigos. D.E.P.", ha publicado.

Además de en 'La que se avecina', Jimmy Shaw ha intervenido en otras muchas series españolas, como 'Cuéntame cómo pasó', 'El Ministerio del Tiempo', '30 monedas', 'La Fortuna', 'Velvet', 'El tiempo entre costuras' o 'Águila Roja'. Fue precisamente la ficción protagonizada por David Janer su primer papel en nuestro país, en el año 2012.