Duro comunicado de Cristina Castaño tras la muerte de Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina': "Estamos devastados"

Al final no pudo ser. Hace unas semanas, Cristina Castaño pedía encarecidamente ayuda a sus seguidores con el fin de recaudar los 100.000 euros que necesitaba su íntimo amigo Jimmy Shaw para sufragar una vital operación en Lisboa. Finalmente, y pese al dinero recaudado, el actor estadounidense, muy conocido en España por su papel de Matthew en 'La que se avecina' ha fallecido este sábado, 11 de octubre, a los 59 años.

El actor fue diagnosticado de un cáncer de páncreas hace tres años. En el 2023, se sometió a una primera operación en Barcelona en la que los médicos confirmaron que el tumor había afectado a una arteria, haciendo muy peligrosa la intervención, que no se pudo completar. Desde entonces, Jimmy Shaw estuvo en continuo tratamiento de quimioterapia y radioterapia, mientras se buscaban alternativas fuera de España.

Un cirujano de Nueva York decidió que la operación no podía hacerse por su alto riesgo. Sin embargo, en Lisboa un médico especialista en intervenciones complejas como la suya aceptó intervenirle. Ahí surgía el problema del dinero y la urgencia de recaudar los 100.000 euros para poder llevarse a cabo esa crucial operación. Su gran amiga Cristina Castaño, con la que entabló una estrecha relación a raíz de trabajar juntos en 'La que se avecina', no dudó en pedir, a través de sus redes sociales, ayuda para recaudar el dinero necesario.

Lamentablemente de nada ha servido toda la ayuda recibida, pues el actor ha fallecido este sábado, dejando a Cristina Castaño y todos sus compañeros de profesión totalmente devastados. Laura Caballero, creadora de la comedia de Telecinco, era una de las primeras en despedirse de él a través de su perfil de Instagram, donde escribió lo siguiente: "Jimmy, seguirás siendo para todos nosotros pura energía y el recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad. Descansa en paz, querido compañero. El 'Shaw' debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma".

La conmovedora despedida de Cristina Castaño a Jimmy Shaw

Aunque, sin lugar a dudas, la despedida más conmovedora ha sido la de Cristina Castaño. La actriz ha dedicado una emotiva carta a su amigo donde, pese a estar rota de dolor, agradece a todos sus seguidores la ayuda recibida en estas semanas. "Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw. Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso", empieza reconociendo en su perfil de Instagram.

"Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis", prosigue Cristina Castaño, conmovida por las muestras de afecto recibidas por su amigo.

La espinita que tiene clavada la actriz: "Vamos a tener que esperar para eso"

Por último, lamenta el hecho de que no haya podido conocer a su hijo León, nacido el pasado mes de agosto: "Ayyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que no conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega y, todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora".

"Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no me lo quita nadie", concluye Cristina Castaño su emotivo post. Una publicación que no ha tardado en llenarse de mensajes de condolencias por parte de todos sus seguidores. Junto al texto, una bonita foto de ambos actores que refleja la unión tan especial que tenían.