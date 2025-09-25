El importante ruego de Cristina Castaño ante el estado de un actor de 'La que se avecina': "Necesita ayuda"

Cristina Castaño está atravesando un momento agridulce. Feliz por el nacimiento de su primer hijo, la actriz está muy preocupada por el delicado estado de salud de un compañero de 'La que se avecina'. Se trata del actor estadounidense Jimmy Shaw, quien dio vida a Matthew en la exitosa comedia de Telecinco.

Shaw atraviesa un momento muy complicado tras recaer en el cáncer de páncreas que padece. Cristina Castaño ha hecho pública la delicada situación en la que se encuentra su amigo, y no ha dudado en pedir ayuda a todos sus seguidores de Instagram. Ya que el actor necesita 100.000 euros para poder costear una operación vital en Lisboa.

Ambos intérpretes se conocieron durante la grabación de 'La que se avecina', donde ella daba vida a Judith Becker. Allí se hicieron muy amigos, tal y como ha contado ella en su perfil de Instagram: "Nos conocimos hace años en 'La que se avecina' y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del 'puré de verduro'". Una unión que se ha mantenido hasta la actualidad, y de ahí la preocupación de la actriz por la enfermedad de su amigo.

La urgente petición de Cristina Castaño ante la enfermedad de Jimmy Shaw, de 'La que se avecina'

En el vídeo compartido a sus seguidores, Cristina Castaño explica: "Hoy, Jimmy Shaw, al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda. Desde hace tres años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir en un momento dado, volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados".

Según ha contado la gallega, durante una delicada operación en Barcelona, en el año 2023, los médicos se vieron obligados a interrumpir la cirugía al comprobar que el tumor afectaba a una arteria principal. Desde entonces, el actor ha pasado por tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Pero todo ha sido en vano. Aunque sin lugar a dudas la noticia más dura la recibió de un cirujano neoyorkino quien, tras estudiar su caso, le dijo que una intervención en su situación sería inviable.

Fue en Lisboa donde, un médico especializado en operaciones complejas, aceptó realizarse la operación, que está programada para este viernes 26 de septiembre. La campaña de donaciones ya está activa. Según explica la página de crowfunding el importe supera los 100.000 dólares y ni la Seguridad Social española ni el seguro privado del actor cubren la operación.

Por todo ello, Cristina Castaño no ha dudado en pedir ayuda a todos sus seguidores de Instagram: "Cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia". En todos sus perfiles de redes sociales, ha compartido el enlace de la recaudación, acompañado de unas fotografías junto a él. "Jimmy y toda su tribu os agradecemos cualquier energía amorosa para este duro proceso", finaliza la actriz.