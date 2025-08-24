Cristina Castaño ('La que se avecina') da a luz a su primer hijo y anuncia el curioso nombre que le ha puesto

Cristina Castaño ya es mamá. La actriz ha dado a luz a su primer hijo a los 46 años. Una noticia que anunció hace apenas dos meses durante su visita a 'La Revuelta', donde dejó claro que estaba soltera, por lo que iba a ser madre en solitario. Además, explicó que todavía no sabía si esperaba un niño o una niña.

Pues el feliz día ha llegado. Este domingo 24 de agosto, la actriz de 'La que se avecina' y 'Toy Boy' ha comunicado el nacimiento de su bebé, un niño al que ha puesto de nombre León. "Mi bebé y yo estamos juntos. Es un niño y se llama León", comienza informando Cristina Castaño a todos sus seguidores de Instagram. Incluso desvela las primeras palabras que le dijo en cuanto le vio: "Eres preciosoooo".

Acto seguido, la actriz ha querido "agradecer a todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón el trato recibido estos días. No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital".

Las dos personas más especiales en la vida de Cristina Castaño

Cristina Castaño ha dedicado unas palabras muy especiales para dos personas. Por un lado, a su "hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. GRACIAS SIEMPRE, HERMANA".

Por otro lado, también ha tenido una "mención de honor para mi ginecóloga, con la que estaba segura de que todo iba a ir bien, y así ha sido. Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: Dar a luz a mi hijo. GRACIAS ETERNA, AMIGA".