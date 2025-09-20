EXCLUSIVA | Laura Caballero anuncia un recorte de los capítulos de 'La que se avecina' y el futuro de 'Muertos S.L.'

La comunidad de vecinos más alocada de la televisión ya está preparada para abrir de nuevo sus puertas, con su temporada 16. 'La que se avecina' concluyó en julio de 2025 el rodaje de su esperada nueva temporada, iniciado en abril, y las expectativas de los fans están por las nubes. La serie, que sigue siendo uno de los grandes éxitos de la ficción española, promete mantener su característico humor ácido y sus enredos disparatados, a la vez que introducirá importantes cambios en su elenco y en las dinámicas vecinales.

De este modo, la gran y principal novedad de la temporada 16 es que, tal y como ha podido saber en exclusiva El Televisero, los nuevos capítulos tendrán una considerable menor duración, cumpliendo así los deseos de los fans, que llevan muchos años quejándose de la excesiva duración de los capítulos de la comedia, que han llegado a alcanzar 1 hora y 45 minutos de duración. Así, a partir de la temporada 16, los capítulos de 'La que se avecina' pasarán a tener una duración de en torno a 35-50 minutos, siguiendo los estándares internacionales de comedia, tal y como ha podido saber este medio.

Una información que nos ha confirmado, entre otros, la propia Laura Caballero, directora de la serie, en una entrevista exclusiva durante la presentación de la nueva obra de teatro de Luis Merlo, "Un Dios Salvaje". Según la showrunner de la ficción, los fans vamos a agradecer esta menor duración, ya que "estamos en un momento de consumir cosas muy rápido" y que incluso a la hora de escribir los guiones, Laura Caballero achaca que "con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato".

Otra de las novedades más tristes para los fans de la ficción en la nueva temporada es la ausencia definitiva de Fernando Tejero, quien durante 10 temporadas, ha dado vida a Fermín Trujillo, concretamente desde la sexta temporada. El actor anunció en febrero de 2025 que no continuaría en la ficción, dejando un hueco importante en los orazones de los seguidores. La gran incógnita es cómo los guionistas explicarán la marcha de un personaje tan querido de la serie, que va camino de convertirse en la más longeva de la televisión, cuando comenzó de la mano de José Luis Moreno y sus sobrinos, Alberto y Laura Caballero, en 2007.

Por otro lado, en esta entrevista exclusiva con la directora, nos confirma también en primicia que la cuarta temporada de 'Muertos S.L.' ya está escrita, a la espera del ok de Netflix. De hecho, por ello le hemos preguntado, pues hemos querido saber cómo ha sido la acogida de la tercera temporada de 'Muertos S.L.' en la plataforma, después de abandonar Movistar Plus+. Laura Caballero nos responde a todo, a continuación.

Estáis súper contentos con Muertos S.L. Este salto que ha dado a Netflix y ha hcho que lo haya visto más gente, entiendo. ¿Cómo ha sido este recibimiento?

Laura Caballero: Se nota muchísimo la gran masa de seguidores que tiene Netflix y realmente ha sido como el estrenar otra serie. De hecho, la tercera, que ha sido estreno con ellos, la acogida ha sido brutal, además. Yo nunca pensé que a la gente le gustara tanto todo lo relacionado con los tanatorios. Fíjate que tenía un poco de duda, pero no, no, no. Nos llegan unos mensajes increíbles. Yo creo que no nos ha llegado, en este caso, ni uno negativo.

Está muy bien la temporada y te tengo que preguntar si va a haber una nueva temporada en Netflix.

A ver, nosotros, para hacer presión ya la tenemos hasta escrita. Todavía no está para nada confirmada, porque todavía estamos viendo a ver realmente cómo funciona, ahora que la cosa está más un poco de despacho de ver si realmente merece la pena seguir o no.

Bueno, queda súper abierta. Además, hablaba con Carlos Areces porque Dámaso, casi, casi, está a punto de conseguir su objetivo. ¿Habéis girado mucho en la cuarta temporada?

Realmente no. Esta ya sería la cuarta, pero han sido tan poquitos capítulos que para mí yo creo que casi ha sido una segunda de alguna forma. Al ser una sitcom pura y dura, por número de capítulos, cuarta me parece como si la serie fuera más longeva, pero todavía está tan nueva, tan por descubrir que yo creo que está muy en la línea todavía, que además le gusta a la gente. Creo que vamos por buen camino.

Son seis capítulos cortos y creo que esto es una buena noticia la menor duración. De hecho, en 'La que se avecina' también va a pasar esto, que es una de las nuevas estrategias. ¿Se nota mucho a la hora de grabar, que los capítulos sean más cortitos?

Hombre, claro, es una bendición, porque es que ya los capítulos de 80 minutos, aparte de estar completamente, ya no fuera ni de mercado, es que está fuera de la vida de las personas. Estamos en un momento de consumir cosas muy rápido, cortas, ya se están viendo series asiáticas de un minuto por capítulo. Imagínate, ya estamos con un momento de estrés que los 80 minutos se quedan ya muy desfasados para producir, para crear tramas, para todo. Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato y saber rizar el rizo del rizo del rizo. Creo que aquí todo queda más lógico y para la comedia más todavía. Para mí el formato perfecto de comedia, hay algunos capítulos de 'Muertos SL' que creo que se quedaron en 25 minutos, que no llegaron ni a 30.

Volvéis ahora al origen porque en 'Aquí no hay quien viva' eran cortitos, de 40-50 minutos.

Claro porque como tenía esas audiencias, te empezaban a pedir diez más, diez más y luego juntaban dos y unas cosas de monográficos.

En 'La que se avecina', ¿crees que vamos a agradecer los fans esto de que los capítulos se reduzcan tanto?

Yo creo que sí, de hecho, cuando se emitían en Telecinco y estabas atenta a lo que se ponía Twitter, había gente que siempre, en uno de los cortes de publicidad, cuando creo que faltaba la media hora, que ya volaba y ahí lo notabas. Notabas que esa era la duración, que ya era como demasiado, más con la publi, claro, pero yo creo que se agradece mucho. Si no, te pones dos, si quieres más.

Debería de haber entonces el doble de capítulos.

Si no te lo vuelves a poner desde el capítulo uno.

Es que nos vamos a tragar la nueva temporada de 'LQSA' en un día

Creo que el capítulo 200 os lo vais a poner en bucle.

El 200 es muy especial, ¿no?

Sí, mucho.

¿Me puedes decir algo o todavía nada?

Es muy especial.

Alguna pista más…

Es muy especial.