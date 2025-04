'La que se avecina' arranca el rodaje de su temporada 16 con importantes ausencias entre sus protagonistas

Los vecinos de Contubernio 49 tienen aún historias por contar, es por eso que 'La que se avecina' se ha embarcado ya en el rodaje de su decimosexta temporada. La ficción de los hermanos Caballero, que continuará en Amazon Prime Video y Telecinco, se prepara para una entrega más en la que, por la imagen inicial de su elenco en pleno rodaje, aún no están todos los actores.

Alberto Caballero ha pillado por sorpresa a todos los fans de la longeva serie al anunciar que ya han arrancado las grabaciones de las nuevas entregas. "¡Ya estamos en marcha!", escribió el guionista en sus redes junto a una foto que confirma la presencia de muchos personajes centrales de la ficción. Entre ellos, Loles León, Nathalie Seseña, Carlota Boza, Petra Martínez o Nacho Guerreros.

'La que se avecina' comienza el rodaje de la temporada 16 sin Macarena Gómez y Miriam Ibarguren

En la instantánea también se encuentran rostros históricos de 'La que se avecina' como Pablo Chiapella, Jordi Sánchez y Eva Isanta, presentes en el elenco desde su primera temporada en Telecinco, y otros personajes que llegaron con la mudanza de Montepinar a Contubernio como Mamen García, Margarita Asquerino, Carlos Chamarro, Ainoha Larrañaga, Elisabeth Larena o Félix Gómez.

Sin embargo, las alarmas no han tardado en saltar por la sonada ausencia en la fotografía de Macarena Gómez, que también lleva dando vida a Lola desde la primera temporada de la serie o María Adánez, Adrián Muñoz y Adrià Collado, que retomaron sus papeles en la ficción durante la temporada 15 tras varios años de ausencia. A su vez, también ha faltado la actriz Miriam Ibarguren, vinculada a la serie desde su llegada junto a Loles León.

No obstante, cabe decir que si algunos de los actores no aparecen en la fotografía no significa su marcha de la serie, ya que hay algunos rostros que sí tienen ya confirmada su participación en la nueva temporada de la ficción como Paz Padilla, María Adánez o Miren Ibarguren, pero que han faltado a la primera lectura de guion por otros compromisos profesionales.

Quién no regresará definitivamente a 'La que se avecina' en esta decimosexta tanda es Fernando Tejero, que ya adelantó hace unos meses durante su visita a 'El Hormiguero' su decisión de abandonar su personaje de Fermín Trujillo. "Creo que la vida son etapas y yo siento que del personaje de Fermín está todo contado, que estoy en otro barco ahora. Quiero hacer otras cosas", aseguró el actor.

Con el rodaje recién arrancado, el propio Alberto Caballero ha aclarado en X algunas de estas ausencias. "Aún no estamos todos, pero ya estamos en marcha", ha informado el creador de la serie. Lo único que se conoce por el momento es que los nuevos capítulos llegarán este mismo año a la plataforma, adelantando además el estreno de decimoséptima temporada para el próximo 2026.