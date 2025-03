Cristina Medina sorprende por cómo habla sobre su futuro en 'La que se avecina' tras su salida

Fue en la temporada 13 de 'La que se avecina' cuando Cristina Medina, quien dio vida a Nines Chacón, tuvo que abandonar la serie por problemas de salud. En septiembre de 2021, anunció a través de sus redes sociales que le habían diagnosticado un cáncer de mama. Motivo por el cual se vio obligada a dejar la comedia de Telecinco para centrarse en su tratamiento.

Desde ese momento, la actriz se ha convertido en un gran altavoz de los pacientes con cáncer. Muy reivindicativa, ha criticado la falta de ayudas con las que cuentan los pacientes oncológicos y la soledad y el desamparo que sienten, incluso cuando ya han superado la enfermedad. De todo ello surgió la idea de lanzar la app Oncolomeeting. Su objetivo era poner en contacto a pacientes, acompañantes y supervivientes de la enfermedad.

Su lucha ha sido reconocida con uno de los galardones que otorga Sevilla Magazine. Según reconoció ella misma ante los micrófonos de Europa Press, se sentía "muy orgullosa" de la "labor social que estoy haciendo con oncolomeeting, que es la fundación que he creado sin ánimo de lucro para ayudar a pacientes oncológicos". Además, Cristina Medina explica que "una vez que se supera la enfermedad, habría que ponerlo entre comillas, porque a ver, ¿eso qué significa? Porque quedan muchísimos efectos secundarios que normalmente son otro tipo de enfermedades, como osteoporosis, depresión, insomnio, cojeras, sorderas, pero somos olvidados, no existimos como tal".

Cristina Medina no descarta regresar a 'La que se avecina': "Sería bonito"

La actriz cree que cuando te diagnostican la enfermedad, "es un patadón en toda tu cara y que te deja totalmente fuera de combate durante… Yendo bien, mira, ahora en julio hará cuatro años que me lo diagnosticaron. Y ahora es cuando yo digo estoy más o menos como lo que era". Al ser preguntada sobre la posibilidad de regresar a 'La que se avecina', ya que la serie ha renovado por dos temporadas más, Cristina Medina no lo descarta.

"Como despedida de los fans sí que podría ser bonito darle un final al personaje. Pero bueno, ya eso también estará en manos de los productores, de los guionistas, si se les ocurre a ellos". Si bien deja claro que no está a la espera "de ningún tipo de propuesta ni nada", reconoce que "sí que sería bonito poderle dar un final al personaje para la gente que le gusta el personaje. Pero ni lo he hablado con los productores, ni los productores a mí tampoco me han llamado, que es que ya eso es como otra vida", sentencia.