El actor Nacho Guerreros, Coque en 'La que se avecina', se ve implicado en una controvertida estafa

Nacho Guerreros ha sido el último rostro conocido en haber sido víctima de una estafa a través de las redes sociales. Ante la falta de actuación de Instagram, el actor de 'La que se avecina' ha decidido denunciar en comisaría una suplantación de identidad. Una cuenta fake se ha hecho pasar por él para robarle dinero a sus seguidores.

"Acabo de denunciar una cuenta falsa que se hace pasar por mí. Dicho perfil trata de robarle dinero a la gente mediante mentira", ha escrito Nacho Guerreros en su perfil de Instagram, junto a un vídeo en el que explica lo ocurrido. "He denunciado también por Instagram pero la cuenta sigue activa a día de hoy. Esta es mi única cuenta, cualquier otra que lleve mi nombre o diga ser yo, es completamente falso. Tened cuidado con este tipo de perfiles. ¡Muchas gracias!", ha añadido.

En el vídeo, grabado por él mismo mientras pasea por la calle, comienza diciendo: "Queridos, queridas, voy a hacer un llamamiento. Vengo de la policía, de la comisaría de la calle Huertas, donde he interpuesto una denuncia por suplantación de identidad". Según Nacho Guerreros, "desde hace varios días hay un perfil en Instagram, @nachogue016, que se hace pasar por mí".

La advertencia de Nacho Guerreros a sus seguidores

"Yo he denunciado varias veces ese perfil a Instagram, pero Instagram ha decidido que no infringe las normas y que puede operar perfectamente. Cuando un amigo mío se ha hecho pasar por fan mío y le ha escrito, esta persona que se hace pasar por mí le redirige a un canal de Telegram y en ese canal de Telegram le redirige a otro canal de Telegram suplantando a mi representante", continúa explicando.

El único objetivo de este perfil falso es robar dinero a sus seguidores, a lo que ha llegado a pedir "1000 euros por conocerme, 1500 por cenar algo y 2000 incluso por pasar unas vacaciones". "Así es que por favor, tengan cuidado con este tipo de perfiles porque son completamente falsos. Quería hacer este llamamiento, que estén alerta. Gracias", concluye el actor, lanzando una advertencia a todos sus followers, que ascienden a 585.000 en Instagram.

Un falso Brad Pitt robó más de 800.000 euros a una mujer francesa

Nacho Guerreros no ha sido el único rostro conocido en haber sido víctima de una estafa similar. En los últimos años hemos visto decenas de casos parecidos. Desde perfiles falsos que simulan ser artistas internacionales hasta llamadas telefónicas que prometen colaboraciones o compras millonarias. Uno de los casos más famosos fue el de un falso Brad Pitt que robó más de 800.000 euros haciéndose pasar por el actor.

En enero de 2025, una mujer francesa de 53 años denunció haber sido víctima de una estafa por parte de un individuo que se hizo pasar por Brad Pitt. Durante más de año y medio, la víctima mantuvo una relación virtual con el supuesto actor, quien le pedía dinero para resolver problemas personales y financiar proyectos ficticios.

La mujer trasfirió más de 830.000 euros antes de descubrir que se trataba de una farsa. El caso se hizo viral en redes sociales, hasta tal punto que el equipo de Brad Pitt tuvo que emitir un comunicado recordando que el actor no utiliza redes sociales ni contacta directamente con fans. Este tipo de fraude, conocido como "timo del amor" se basa en la manipulación emocional y ha afectado a personas que creían estar en contacto con otras celebrities como Messi o Keanu Reeves.