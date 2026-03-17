Luis Merlo (59), actor de 'La que se avecina', da un alegato del bullying por ser gay que es para ponerlo en los colegios

Luis Merlo visitó el pasado viernes 'La cena de los idiotés', el programa que presenta Aimar Bretos en la Cadena SER y compartió mesa con los ya míticos idiotés Manuel Jabois y Ángeles Caballero, así como la directora de la revista Glamour, Carmen Mañana.

Como en cada entrega de 'La cena de los idiotés', Ángeles Caballero planteó un dilema sobre una situación real que le contó una oyente que había estado de viaje en Guinea, y un chico nacido allí de 16 años le pidió consejo porque es homosexual y en su país está muy mal visto, pero no podía irse de allí porque es donde estaba su familia y tenía una estabilidad económica.

Tras ello, la periodista planteaba la gran pregunta al resto de compañeros de mesa. "¿Sería mejor recomendarle al joven quedarse en su país pese a no poder expresarse tal y como es o irse a vivir a España y poder ser mucho más libre?", cuestionaba.

Luis Merlo se corona con su alegato contra el bullying al colectivo LGTBIQ+

Era entonces cuando Luis Merlo no dudaba en responder que él se iría de cualquier lugar del mundo en el que no pueda ser libre ni vivir como quiere. "Yo de un lugar donde no pudiera vivir mi homosexualidad con libertad, me voy a nado y sin nada", respondía el actor de 'La que se avecina'.

"La vida puede ser muy difícil para gente que aún hoy vive esta circunstancia, no es nada fácil, el que quiere entonar o hablar de su vida personal o privada es porque a lo mejor tiene, en mi caso, una voz que puede ser algo pública y puede servir", proseguía reflexionando Merlo.

Después, era Aimar Bretos el que tomaba la palabra para sumarse al consejo de abandonar el país. "Ojalá España tuviera unos mecanismos de asilo mucho más rápidos y eficaces para dar protección a la gente que tiene que escapar de sus países por ser como es", comentaba el presentador que dará el salto a La Sexta próximamente.

Tras ello, Luis Merlo se refería al bullying que reciben los chicos y chicas que confiesan su homosexualidad. "Es interesante para mí, por lo menos, decir que el hostigador nunca va solo. Nunca he conocido a un señor, a un chico o a una chica que, caminando solo por la vida, hostigue o se meta con un gay. Siempre hay un grupo. Con lo cual, esto, lo que me viene a mí, personalmente, a decir, es que el hostigador es un cobarde", añadía el intérprete.

"Pocos hostigadores dicen 'Yo solito voy a decirle a estos dos, a estas dos...' Entonces, es una cosa que me llama la atención. Siempre es el grupo el que se anima hasta llegar a matar, como ha pasado a un chaval", concluía Luis Merlo.