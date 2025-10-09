La medida desesperada de Telecinco: saca del cajón lo nuevo de 'La que se avecina' dos años después que Prime Video

Tras comenzar las promociones de lo nuevo de 'La isla de las tentaciones' y de 'GH 20', ahora Telecinco sorprende al anunciar el regreso de 'La que se avecina'. La comedia estrenará muy pronto la temporada 14 en abierto dos años después de su lanzamiento en Prime Video.

De esta manera, Telecinco saca del cajón 'La que se avecina' para tratar de remontar algo sus audiencias ante la grave crisis que atraviesa después de haber sido arrollada por TVE en los últimos días. Por ejemplo, ayer la ficción 'La Agencia' cayó a un inasumible 7,6% de share y poco más de 500 mil espectadores frente al apoteósico estreno de 'Sin Gluten' en La 1, con un 17% de cuota.

Cabe destacar que Telecinco ya emitió en abierto el primer capítulo de la temporada 14 de 'La que se avecina' el 8 de noviembre de 2023, unos días antes de su llegada a Amazon Prime Video, y anotó un 10,6% y 975.000 espectadores.

Con ello, 'La que se avecina' regresa dos años después a Telecinco a la espera de que Amazon Prime Video anuncie el estreno de la temporada 16 después de que la plataforma y Mediaset alcanzaran un acuerdo in extremis con los hermanos Alberto y Laura Caballero para renovar la comedia vecinal por dos temporadas más. Unos nuevos episodios que llegarán con una gran novedad: el recorte en la duración de los mismos pasando de durar 80 minutos a solo 30 tal y como avanzó la propia Laura Caballero en exclusiva en El Televisero.

La promo que ha lanzado Telecinco está protagonizada por Amador Rivas y Agustín Gordillo. El personaje interpretado por Pablo Chiapella acude a una consulta médica en la que recibe un diagnóstico inesperado. "Tu cráneo está lleno principalmente de líquido cefalorraquídeo. Le falta más o menos el 90% del cerebro normal", le informa la doctora. "Entonces, ¿qué tengo ahí dentro?", se pregunta el Cuqui.

Tus vecinos favoritos están de vuelta 🤩 🔑



🏘️Nueva temporada de #LaQueSeAvecina, ESTRENO muy pronto, en Telecinco pic.twitter.com/OpVjkW8S2s — Telecinco (@telecincoes) October 8, 2025

Así es la temporada 14 de 'La que se avecina'

Los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar, pero Antonio se defenderá llegando hasta donde haya que llegar. Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida. Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil.

Yoli encuentra por fin el amor con una relación tormentosa y estresante, como a ella le gustan, mientras Menchu sigue intentando meterse en su vida. Maite descubre la importancia de la amistad, aunque sea forzada, y Greta intenta compaginar la presidencia del edificio con su papel de casera, su anodino matrimonio y, sobre todo, con los crecientes problemas que le crea su hija adolescente. Cristina y Martín, los nuevos vecinos, se instalan en el edificio recién llegados de su retiro soriano, para descubrir que quizá en el pueblo no se vivía tan mal.