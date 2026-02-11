Esther Palomera se enfrenta a Ana Rosa Quintana en directo y se planta: "No es verdad, se ha acabado"

Ana Rosa Quintana y Esther Palomera se han visto las caras en 'El programa de Ana Rosa' este miércoles después de que la presentadora de Telecinco reprochara a la periodista y colaboradora que impidiera que uno de sus reporteros entrevistara a Felipe González en su aparición de ayer martes en el Ateneo de Madrid.

"Estabas inquieta por preguntarme qué papel había jugado yo ahí. Me conoces desde hace 20 años en el ámbito profesional y personal. Ayer tenía un papel de periodista como los 11 periodistas que construimos este formato de entrevista en los desayunos del Ateneo. En ese formato decidimos que no se hacían canutazos a la entrada", ha empezado explicando Palomera.

"Pero si se hicieron mil canutazos", le ha contrariado Ana Rosa Quintana. "Ana, si me permites...", ha saltado Esther Palomera, molesta con la interrupción. "Es que estás diciendo una cosa que tú no estabas ahí para verlo. Antes de que tú aparecieras en escena, le habían hecho canutazos", ha defendido la comunicadora de Mediaset en honor a la verdad.

"Felipe González no contestó a ninguna de las preguntas de esos canutazos porque estaba pactado con él", ha afirmado la tertuliana. Sin embargo, realmente no fue del todo así. "¿Perdona? ¿Te lo pongo?", le ha desafiado Quintana, visiblemente enfadada.

"Ana, el formato de esos desayunos lo decidimos quienes formamos parte de esos desayunos. De la misma manera que yo no me pongo desde esta mesa a hacer preguntas cuando tú tienes a un invitado en el sillón o cuando haces un dúplex, porque es la dirección de este programa quien decide cómo es el formato de las entrevistas", ha sentenciado Esther Palomera.

"Por cierto, el redactor de este programa podría haber hecho preguntas al final de nuestra entrevista como hicieron otros medios de comunicación, y no lo hizo", ha añadido. "Y lo hizo", le ha refutado Ana Rosa. "No, no estaba dentro de la sala para hacer preguntas", ha insistido Palomera.

"Vamos a ver, Esther, vamos a aclarar esto que al público le interesa nada", ha apostillado la presentadora de 'El programa de AR' para zanjarlo cuanto antes. "Como comprenderás, después de lo que dijiste ayer, tengo que responder", le ha espetado la colaboradora. "A mí me parece muy bien el formato y lo respeto. Pero Felipe González entra y están todos los compañeros", ha defendido Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana defiende a sus trabajadores: "Si vosotros protegéis vuestro formato, yo protejo a mis reporteros y ya se ha acabado"

"No contesta a nada", ha reiterado una vez más Esther Palomera. "No es verdad, tú no estabas. Es que lo hemos dado en directo, lo hemos dado en directo. Y a mi me parece que hay muchas formas de decirle a un compañero eso, y no pararlo así. Sois tan periodistas lo que organizáis el formato como los reporteros que están en la calle. Y si vosotros protegéis vuestro formato, yo protejo a mis reporteros y ya se ha acabado", ha clamado Ana Rosa Quintana, sacando la cara por sus trabajadores.

"Aquí respetamos el formato que se determina, aquí lo respetamos", le ha rebatido Esther en referencia a 'El programa de AR'. "Y yo ahí también", se ha excusado Quintana. "No, ahí no se intentó respetar", ha rematado Palomera antes de ponerse fin definitivamente a la disputa.