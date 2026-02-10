Ana Rosa Quintana, indignada con Esther Palomera por sabotearle una entrevista a Felipe González: "Ya me lo explicará"

Ana Rosa Quintana no ha ocultado su malestar con Esther Palomera, periodista y colaboradora habitual de su programa en las mañanas de Telecinco, cuando ha impedido que un miembro de su equipo entrevistara en directo a Felipe González.

El expresidente del Gobierno ha sido protagonista de un desayuno organizado por periodistas en el Ateneo de Madrid, donde ha acudido para impartir una charla. Por eso, 'El programa de Ana Rosa' ha enviado al reportero Toño García hasta la institución cultural para poder obtener algún total del expolítico. Fundamentalmente, con la intención de arrancar alguna crítica a Pedro Sánchez tras los resultados electorales en Aragón.

Así, Ana Rosa Quintana ha conectado con su compañero para que diera paso a unas breves declaraciones que había logrado a su llegada al Ateneo, en las que valoraba el ascenso de Vox y manifestaba que no veía inconveniente en que hubiese un adelanto de los comicios generales.

Pues bien, mientras cebaba esa pieza, Felipe González se encontraba pasando por el lado del reportero, que ha pedido aguantar la conexión para poder entrevistarle en directo. "Nos pilla en directo, está saliendo con nuestra compañera Esther Palomera (una de las organizadoras)", ha apuntado Toño García.

Lo que no se esperaba era la reacción de Palomera cuando ha acercado el micrófono de 'El programa de Ana Rosa' al ex dirigente socialista y le ha indicado que estaban en directo. "Ya, pero no, no, no, la entrevista es ahora, compañero", le ha frenado ella, impidiéndole así cualquier pregunta en ese momento. El reportero, por su parte, se ha quedado un tanto descolocado.

Acto seguido, desde plató, Ana Rosa Quintana ha sacado la cara por su trabajador y se ha mostrado desconcertada con esa salida de Esther Palomera. "Por cierto, me ha extrañado que Esther Palomera decida a qué hora tienen que preguntar los periodistas A ver, es que es periodista. Si acercan un micrófono y el invitado o el conferenciante responde, pues no sé... Ya me explicará en qué papel estaba", ha sentenciado con rostro serio.