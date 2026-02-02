Ana Rosa deja un claro dardo a Mediaset: "Todo el mundo cree que mando, pero fíjate lo que estamos viendo en la cadena"

Máximo Huerta ha regresado este lunes a 'El programa de Ana Rosa' tras dejar su puesto de colaborador hace unas semanas. Lo ha hecho para presentar su nueva novela. Y durante la entrevista con Ana Rosa Quintana, el colaborador no ha dudado en cuestionar los cambios que ha hecho Telecinco por el estreno de 'El precio justo'.

Y es que tras la llegada del concurso de Carlos Sobera, Telecinco ha reorganizado su parrilla matinal haciendo que 'El programa de Ana Rosa' haya tenido que reducir su duración un 25% para adelantar el horario de 'Vamos a ver', que también ha vivido un recorte en su emisión.

El recorte de 'El programa de Ana Rosa' ha llevado a que el programa prescinda de 'El aperitivo', la sección en la que colaboraba Máximo Huerta y que ha llevado a que el escritor haya decidido no seguir en el programa porque no quiere participar en la tertulia política.

Justo al final de la entrevista, Ana Rosa Quintana trataba de conseguir que su compañero vuelva al programa. "¿Cuándo terminas la promoción de tu libro? Lo digo para que vuelvas a casa como Navidad", le soltaba la presentadora. "Pues no lo sé. Es que ahora te han cortado el programa y no me gusta cómo te lo han dejado", le contestaba Máximo sin cortarse.

"Es que esto cambia mucho. Hazte un decreto como Irene y como Pedro", le animaba Máximo Huerta a la presentadora para que se impusiera y recuperara la sección perdida. Un comentario que llevaba a que Ana Rosa Quintana dejara claro que no tiene tanto poder como todo el mundo piensa a pesar de que su productora es la que controla buena parte de la parrilla diaria de Telecinco.

"Todo el mundo cree que mando mucho, y yo no mando absolutamente nada. Soy una mandada", defendía Ana Rosa Quintana. "Es verdad que dicen que mandas mucho, pero estando aquí he visto que no mandas tanto", le confesaba su compañero.

Tras ello, Ana Rosa Quintana no dudaba en aprovechar la ocasión para lanzar un recado a la directiva de Mediaset por la situación que atraviesa . "No mando nada, ni siquiera en mi productora. Desde luego en la cadena... fíjate si mando, que estamos viendo lo que estamos viendo", terminaba diciendo sin pudor.