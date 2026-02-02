Máximo Huerta se niega rotundamente a volver con Ana Rosa y protesta en su cara por los cambios: "No me gusta"

Poco después de abandonar su silla de colaborador indefinidamente con la desaparición de 'El aperitivo', Máximo Huerta ha regresado este lunes a 'El programa de AR' en calidad de invitado, para charlar con Ana Rosa Quintana sobre su nuevo libro 'Mamá está dormida'. Y el escritor ha terminado frenando a la presentadora cuando esta le ha lanzado una invitación directa para reincorporarse al programa, detallando sin tapujos su negativa a seguir en el matinal de Telecinco.

"Me ofrecieron estar en la mesa política, pero no quise", aclaró el escritor durante su última entrevista con la revista Semana, desvelando que pese a la desaparición de la sección de crónica social en la que participaba, podría haber continuado en el espacio. Sin embargo, antes de poner de nuevo su oferta sobre la mesa, Ana Rosa Quintana se ha interesado por su nueva rutina alejado de los focos y la promoción de su libro.

Máximo Huerta protesta contra los cambios en 'El programa de AR' tras el fin de 'El aperitivo' y su salida

Es por eso que no tardaba en preguntar por 'Doña Leo', la exitosa librería que abrió en Buñol para estar cerca de su madre. "Yo en ese momento estaba en TVE, viene la pandemia, viene todo y viene el tumor, demencia, rotura de cadera, todo eso que de pronto te desmonta y dices: 'tengo que estar", ha confesado Máximo Huerta. "Porque mucha gente pudiera pensar que has montado la librería después de que dimitieras como ministro", añadía entonces la presentadora.

Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta en 'El programa de AR'

Sin embargo, no ha sido hasta el final de la entrevista, tras revivir los momentos juntos en plató, cuando Ana Rosa Quintana se ha lanzado de lleno con su propuesta. "¿Cuándo acabas?", le preguntaba la comunicadora, interesándose por cuando liberará su apretada agenda, ocupada por la promoción de su última publicación. "No lo sé", confesaba el valenciano, incapaz de responder a su petición.

"Lo digo para que vuelvas a casa por Navidad", le proponía directamente Ana Rosa, reiterando su invitación al escritor para sumarse de nuevo al equipo de 'El programa de AR' con cualquier papel. Sin embargo, regresar al espacio de Telecinco no entra en los planes de Máximo Huerta. "No lo sé, es que ahora te han cortado esto y no me gusta como te han dejado el programa", explicaba el invitado.

"Bueno, hombre, aquí estamos…", le ha espetado la presentadora tras recibir como un jarro de agua fría las críticas de su antiguo colaborador sobre el formato. "Pero, es que esto cambia mucho. Pues, hazte un decreto como Irene y como Pedro", sugería el autor con sorna, dejando clara su negativa, por el momento, a retomar su puesto.

"Todo el mundo se cree que yo mando mucho, yo no mando absolutamente nada, soy una mandada", señalaba Ana Rosa Quintana, dejando entrever que los cambios sufridos en el programa durante las últimas semanas tampoco han sido de su agrado. "Te voy a decir una cosa, es verdad, que estando aquí otra vez, no mandas tanto, es verdad", reconocía Máximo Huerta. "Es verdad que es mi productora, pero, desde luego, la cadena, imagínate la cadena que estamos viendo lo que estamos viendo...", terminaba zanjando la presentadora.