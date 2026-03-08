María José Campanario acusa a Ana Rosa Quintana de difundir información falsa durante su programa en Telecinco

María José Campanario es una de las concursantes de la actual edición de 'El Desafío'. Pero, además, está dando mucho de qué hablar en redes sociales por sus comentarios sobre temas políticos, sacando a la luz una ideología que, para la mayoría, ha sido una sorpresa.

Y es que muchos eran los que pensaban que, por ser mujer de torero tendría una ideología conservadora y más tirando a la derecha. Nada más lejos de la realidad, y es que, en las últimas semanas han sido diversas las ocasiones en las que ha mostrado una opinión más cercana a la izquierda, e incluso defendiendo algunas medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

No tuvo reparo en opinar sobre la ley que podría imponerse en España para prohibir a los menores de 16 años el uso de redes sociales. "De verdad no consigo entender que haya personas que necesiten la presencia de niños de menores de 16 años en redes sociales. La siguiente medida que tomaría yo es que no se permitiese el sharenting, con el peligro que supone que se exponga a menores en redes sociales", escribió María José Campanario.

María José Campanario sorprende con su ideología política

En otra ocasión, hizo referencia a la renovación de 'La Revuelta' en TVE. La mujer de Jesulín de Ubrique no dudó en salir en defensa del programa de Broncano: "Está rulando por redes que se dé dinero de nuestros impuestos para un programa de TV y no para Mariano Barbacid, el médico que ha conseguido la regresión del cáncer de páncreas en ratones y que necesita 30 millones para poder continuar con su investigación en humanos. Esto no es más que demagogia barata y una falacia del falso paralelismo. Llamadme rara, pero en este país se sabe perfectamente quienes redujeron los presupuestos para investigación científica".

"Se sabe perfectamente cuántos millones de euros se usaron para rescatar la banca privada. Se sabe cuántos millones de nuestros impuestos se entregan a la Iglesia, unos 429 si no me equivoco. Los otros, creo que unos 150, que se gastaron en el Zendal para que haya quedado como nave para almacenaje… Por poner algunos ejemplos, que hay bastantes más. Se puede ser de derechas o de izquierda, pero la demagogia barata a la gente ya no les cuela", sentenció.

El dardo de Campanario a Ana Rosa y su programa

También salió en defensa de la "sanidad pública universal", "esa que quieren privatizar los de la oposición a toda costa". Ahora, María José Campanario ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para desmentir una información dada por Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco sobre el supuesto gasto en defensa que, según la presentadora, habría firmado España pese al 'no a la guerra' de Pedro Sánchez. "Y Sánchez firmó el 5% del gasto en Defensa", concluyo en su alegato la presentadora.

Una información falsa, como ha dejado claro la odontóloga a través de su cuenta de X. María José Campanario compartía el editorial que había hecho Ana Rosa, cargando nuevamente contra el Gobierno, con el siguiente mensaje: "España no ha firmado el 5% de PIB en defensa. Como toda la información que se da ahí sea igual…". Un demoledor dardo hacia 'El programa de AR' que ha sido muy aplaudido entre los usuarios de X.