María José Campanario sorprende a muchos con lo que sentencia de la renovación de 'La Revuelta': "No cuela"

David Broncano y 'La Revuelta' han regresado al ojo del huracán esta semana suscitando una polémica similar a la que despertaron con su llegada a Televisión Española. Las redes se han llenado de críticas y desinformación sobre su renovación en TVE por dos temporadas más, especialmente por el aumento del presupuesto destinado al espacio de entrevistas. Y María José Campanario ha sorprendido tomando sus redes para lanzar un claro mensaje ante estas críticas.

Para celebrar los buenos resultados de sus casi dos primeros años en el access prime time de La 1, la corporación ha decidido continuar apostando por el formato capitaneado por David Broncano blindando otras 320 entregas más repartidas en las próximas dos temporadas. Una renovación que se ha traducido también en una inyección a su presupuesto, subiendo el coste por episodio de los 67.975 euros actuales a 98.000 por programa. Una reestructuración que ha despertado desafortunadas comparaciones en redes.

María José Campanario carga contra la "demagogia barata" de los bulos que pretenden ensuciar la renovación de 'La Revuelta' en TVE

La más extendida ha sido la que carga contra RTVE y el Gobierno central, apuntando el mal uso de los impuestos por invertir 31,5 millones en la renovación de 'La Revuelta' y no en materia de Sanidad. Una demagogia cargada de incoherencias que María José Campanario también se ha unido a desmentir en su perfil de Threads (Instagram). "Está rulando por redes que se dé dinero de nuestros impuestos para un programa de TV y no para Mariano Barbacid, que necesita 30 millones para poder continuar con su investigación en humanos", ha comenzado exponiendo la concursante de 'El Desafío'.

📲👀 Gratamente sorprendida con estos mensajes de María José Campanario ayer en la otra red social pic.twitter.com/p3ZgvE6tXO — Alba Medina (@albammmedina) February 6, 2026

"Esto no es más que demagogia barata y una falacia del falso paralelismo. Llamadme rara, pero en este país se sabe perfectamente quiénes redujeron los presupuestos para investigación científica", ha sentenciado la mujer de Jesulín de Ubrique en su perfil, echando por tierra los bulos que tratan de desacreditar la apuesta de TVE por el programa de David Broncano. "Se sabe perfectamente cuántos millones de euros se usaron para rescatar a la banca privada", ha añadido.

"Se sabe cuántos millones de nuestros impuestos se entregan a la Iglesia, unos 429 si no me equivoco. Los otros, creo que unos 150, que se gastaron en el Zendal para que haya quedado como nave para almacenaje… Por poner algunos ejemplos, que hay bastantes más", ha advertido María José Campanario. "Se puede ser de derechas o de izquierdas, pero la demagogia barata a la gente ya no les cuela", sentenciaba a continuación.

A su vez, la televisiva no ha dudado en dar una lección a todos los que están suscribiendo ese bulo en redes recordando el funcionamiento del sistema de impuestos en España. "Aparte de que las partidas presupuestarias son intransferibles y no se anulan entre sí. Plantear esa dicotomía es desinformar y propagar más y más bulos", ha insistido la concursante de 'El Desafío', consciente de las críticas que le van a costar esta defensa. "Ya sé que posicionarme en este tema me va a costar tremendo hate", ha añadido finalmente.