Alba Flores pone los pelos de punta del público por lo que hizo en su despedida de 'La Revuelta': suma miles de aplausos

Alba Flores ha regresado a 'La Revuelta' este jueves para subirse al escenario por primera vez en calidad de invitada musical y no para promocionar ningún proyecto. Meses después de visitar a David Broncano para presentar 'Flores para Antonio', el documental que rinde homenaje a la vida de su padre, la actriz ha deleitado al público con una interpretación en directo del tema homónimo que ha recibido una nominación a mejor canción original en los premios Goya.
"Tengo un tema con cantar, que me da muchos nervios... Nunca jamás he cantado una canción que he hecho yo y vengo aquí a hacer eso por primera vez. Es la segunda vez que canto en la tele y esta vez canto una canción que le he hecho yo a mi padre", comenzaba explicando la invitada, visiblemente emocionada antes de recibir a Guillermo Furiase en el escenario, que le ha acompañado con la guitarra durante toda la actuación.
Alba Flores interpreta 'Flores para Antonio' por primera vez en directo desde 'La Revuelta'
Poco después David Broncano ponía fin a la entrevista y las luces del teatro cambiaban para dar paso al número musical de Alba Flores, que comenzaba con un televisor antiguo mostrando imágenes de la artista junto a su padre durante su infancia para más tarde mostrar el elenco de artistas al completo. Y es que, para su interpretación de 'Flores para Antonio', la artista se ha situado en el centro de la escena rodeada por un coro que la ha acompañado en la aplaudida actuación, que contabiliza ya más de 3.000 'me gusta' en la cuenta oficial del programa en X.
Una emotiva estampa que no ha tardado en despertar reacciones en las redes sociales. "En estos tiempos es un privilegio tener música en vivo en TV...Gracias a 'La Revuelta' tendremos nuevo material para futuros", ha escrito un espectador en X. "Alba Flores se lo ha gozado y su brillo en los ojos no se opera. ¡Qué chulada!", ha añadido otro usuario.
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.