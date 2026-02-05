¿Quiénes son las invitadas confirmadas que visitan hoy 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 5 de febrero?

Tras reencontrarse con Arturo Valls y recibir por primera vez a David Uclés, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para despedir la semana por todo lo alto. David Broncano volvió a recibir al actor en el espacio de La 1 y más tarde profundizó en la polémica del escritor invitado con Arturo Pérez-Reverte, consiguiendo que este le mandase un mensaje para hacer las paces en el programa.

La visita del actor y el autor 'La ciudad de las luces muertas' se tradujo en un 12.7% de share y 1.649.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' anotó un 16.3% de share y 2.115.000 espectadores gracias a la visita de la familia Sánchez Saborido. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8.6% de cuota de pantalla y 1.117.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Isabel Coixet y Alba Flores, las invitadas de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 5 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Rosa Rodríguez y Manu Pascual justo antes de su duelo final en 'Pasapalabra', donde pondrán fin a su enfrentamiento de más de un año con un especial en prime time en el que uno de los dos se llevará el bote de 2.7 millones de euros. Por su parte, David Broncano recibirá a Isabel Coixet y Alba Flores.

Hoy no cabe más talento en el programa. pic.twitter.com/31OMXuLgmG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 5, 2026

La directora de 'Tres adioses' llegará por primera vez a 'La Revuelta' este jueves para presentar su nueva película, que llega a las salas de cine este viernes 6 de febrero. Protagonizada por Alba Rohrwacher, Elio Germano, Franceso Carril y Sofia D'Elia, la producción alemana está basada en el libro homónimo de Michela Murgia.

A su vez, Alba Flores regresará al espacio de David Broncano tras su última visita en noviembre del año pasado para celebrar el éxito de 'Flores para Antonio' en cines, el documental que celebra la vida de su padre, Antonio Flores y que arrasó con su estreno tanto en Movistar Plus+ como en las salas de cine, ampliando sus pases incluso en enero de este año al superar los 100.000 espectadores.