Rosa Díez propaga la teoría que muchos difunden hoy sobre 'La Revuelta' tras la renovación de RTVE

Las buenas noticias para David Broncano y 'La Revuelta' por su renovación por dos años más en RTVE se han visto empañadas una vez más por críticas parecidas a las que recibieron con su llegada a la corporación pública. Si su fichaje traducido en 14 millones de euros ya causaron polémica en 2024, la reciente subida de su coste por programa de cara a renovar dos años más en La 1 ha suscitado todo tipo de críticas.

Entre ellas la de Rosa Díez, cofundadora de UPyD, que ha arremetido contra Pedro Sánchez y TVE por incrementar el sueldo de Broncano y su equipo en supuesto detrimento de otras áreas como la sanidad, poniendo como ejemplo la innovadora investigación del doctor Mariano Barbacid, que ha conseguido eliminar completamente adenocarcinomas de páncreas en modelos animales, un avance clave para el cáncer de este tipo.

Rosa Díez verbaliza la errónea queja de los impuestos destinados a 'La Revuelta'

"Barbacid necesita 30 millones de euros para aplicar en humanos su exitosa investigación para curar el cáncer de páncreas. Sánchez prefiere darle 31,5M a Broncano para publicidad y propaganda. Yo me pregunto, no es retórica, ¿puedo hacer algo para que mis impuestos vayan a Barbacid y no a Broncano?", ha escrito Rosa Díez, poniendo el foco en una narrativa que parte de una comparación inviable y errónea de partidas presupuestarias distintas y que invita de lleno a la desinformación.

Barbacid necesita 30M para aplicar en humanos su exitosa investigación para curar el cáncer de páncreas. Sánchez prefiere darle 31,5M a Broncano para publicidad y propaganda. Yo me pregunto, no es retórica, ¿puedo hacer algo para q mis impuestos vayan a Barbacid y no a Broncano? pic.twitter.com/5fevDvNKhL — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 4, 2026

Ante la infundada información de que el presidente del Gobierno prefiere "invertir millones" en 'La Revuelta', dejando a un lado las acusaciones de "propaganda" al espacio del humorista, es necesario recordar que el trasvase de dinero entre distintas partidas presupuestarias es completamente imposible. Es decir, el dinero destinado al espacio de entrevistas de La 1 proviene de un presupuesto de RTVE legalmente separado del de Sanidad, que en principio está gestionado por cada comunidad autónoma.

Se trata de una falsa dicotomía que la ultraderecha ha utilizado desde la llegada de David Broncano al ente para demonizar las últimos movimientos de TVE de apostar por una programación plural, competitiva y de calidad, además de volver a colocar a Pedro Sánchez y su gestión dentro de una polémica, que en este caso, no se sostiene. Se trata de un argumento deshonesto, una queja ilegítima y que además, comparando a financiación de un programa de televisión con la cura de un cáncer, pretende blindar el argumento emocionalmente.

Críticas como esta, destinadas a desprestigiar la calidad de los programas de la televisión pública y la financiación de la misma desde premisas erróneas, han llegado después de que se haya conocido la renovación de 'La Revuelta' por dos temporadas más en La 1. Por lo que Broncano y su equipo permanecerá dos cursos más, 2026-2027 y 2027-2028 pese a la incertidumbre política, asegurándose 320 entregas más que pasarán a tener un coste de 98.600 euros por emisión en lugar de 87.975 euros, con un total de 31,5 millones por las dos temporadas.