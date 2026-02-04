La 1 de TVE estrena esta oferta de humor contra el bote de 'Pasapalabra' con actores de 'Aída' y 'La que se avecina'

Tras estrenar la semana pasada 'Crossobar' con buen dato de audiencia al anotar un 12,4% y 976.000 espectadores, La 1 se ve obligada a cambiar de oferta esta semana pues como ya recogimos, el programa de sketches fue encargado como un simple especial. Así, la cadena pública ha decidido estrenar una comedia española en su lugar para hacer frente al bote histórico de 'Pasapalabra' y 'GH DÚO'.

De esta manera, teniendo en cuenta que la semana que viene La 1 ofrecerá la semifinal del Benidorm Fest 2026, la cadena prefiere apostar por cine para este jueves a la espera de lanzar alguna de sus grandes ofertas como 'Top Chef: Dulces y famosos' o 'Al margen de todo', el nuevo programa de Dani Rovira en próximas semanas.

En concreto, La 1 estrenará este jueves a partir de las 23:10 horas la película 'Matusalén' como baza contra 'Pasapalabra' y la entrega del bote histórico a Manu Pascual o Rosa Rodríguez en Antena 3 así como a una nueva entrega de 'GH DÚO' en Telecinco, a 'Horizonte' en Cuatro y al cine de La Sexta.

'Matusalén' es una comedia protagonizada por Julián López ('Ocho apellidos marroquís'), Miren Ibarguren ('La que se avecina', 'Aída y vuelta'), Carlos Areces ('La que se avecina', 'Muertos S.L.'), Lucía de la Fuente ('Furia'), Raúl Cimas ('Poquita fe'), Antonio Resines ('La cena'), Jason Fernández ('Innato'), María Barranco ('Historias de Halloween'), Judith Fernández ('Las hijas de la criada'), entre otros.

Sinopsis de 'Matusalén'

“Envejecer es inevitable, madurar es opcional”; esta es la máxima de “el Alber” un rapero que a sus 44 añazos se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Si no aprueba todas deberá dejar “esa tontería del rap” para siempre.

En la universidad, "el Alber" se reencuentra con Amaia, locutora de radio y profesora allí, y descubre que le faltaba algo muy importante en su vida: el amor. Esta es la historia de un rapero cuarentón considerado un niño por sus padres y un abuelo por sus compañeros de clase. Le mandaron a la universidad para que cambiase, y fue él el que cambió a todos los demás. Es la historia de Matusalén.