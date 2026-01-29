Cuánto dinero ha costado a RTVE 'Crossobar' y cuántos programas tiene el nuevo programa de La 1

Tras empezar a promocionarlo durante las navidades, La 1 de TVE estrena este jueves 29 de enero justo después de 'la revuelta', 'Crossobar', su nuevo espacio de sketches y humor que parodia otros programas y series de televisión tanto de la propia cadena pública como de otras cadenas y plataformas.

'Crossobar' está producido por El Terrat, que sigue ganando peso en la parrilla de TVE pues pronto también estrenará 'Al margen de todo', el nuevo programa de Dani Rovira después de que 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente haya quedado paralizado por la baja por salud mental del catalán.

Cabe señalar que tal y como ha publicado RTVE en la lista de contratos con productoras desde enero a noviembre de 2025, la cadena pública ha desembolsado 626.166 euros por este nuevo formato de sketches que llega este jueves a La 1.

Cabe señalar que por ahora se trata de un simple especial, por lo que 'Crossobar' no tendrá más entregas en el prime time de La 1. No obstante, no sería descartable que en el caso de funcionar la cadena pública encargara más entregas a El Terrat.

Arturo Valls y LalaChus, entre los actores de 'CrossoBAR'

'Crossobar' plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'El Ministerio del Tiempo', 'La Revuelta', 'Futuro Imperfecto', 'Late Xou', 'The Last of Us', 'Pretty Woman', 'Los Bridgerton' o 'Poquita Fe' se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar 'Crossobar' se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —a los que dan vida grandes intérpretes del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de volver a sus respectivas tramas.

El formato se presenta como un programa coral que cuenta con caras conocidas de la comedia en televisión y teatro como Edu Soto, David Fernández, Mònica Pérez, Jordi Ríos, Raúl Pérez, Clara Sans, Agnès Busquets, Judit Martín junto nuevos talentos como Artur Busquets, Aitor Galisteo- Rocher o Xavi Francés.

A ellos se suman cameos de lujo como los de Arturo Valls y LalaChus. Completan el casting David Olivares, Carles Roig, Estel Ibars, Paloma Jiménez, David Marcé, Alba Florejachs y Pau Vinyals.

El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.

El 70º aniversario de RTVE como punto de partida

En 2026 se cumplen 70 años de la primera emisión de Televisión Española. Las estrellas de las series y programas de la cadena se han propuesto organizar una fiesta por todo lo alto para celebrar la ocasión.

Mientras los personajes se ponen al frente de la festiva misión, el resto de los protagonistas de las series, pelis y programas de la cadena regalarán a los espectadores sketches en los que el humor y la parodia serán los verdaderos protagonistas.