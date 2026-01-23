RTVE anuncia la fecha de estreno de su nueva oferta de humor con Arturo Valls y Lalachus en el día menos pensado

La 1 quiere cerrar el mes de enero a lo grande con una semana de estrenos. Tras posponer el lanzamiento de 'DecoMasters' al lunes 26 de enero por culpa del especial informativo sobre el accidente de Adamuz y fijar el regreso de 'The Floor' el miércoles; ahora TVE ha anunciado la llegada de 'CrossoBar', su nuevo espacio de skteches.

Al igual que pasó con 'The Floor', ha sido Marta Flich la encargada de anunciar en 'Directo al grano' la fecha de estreno de este nuevo espacio que recuerda a 'HomoZapping'. Será el próximo jueves 29 de enero justo después de 'La Revuelta'.

De esta manera, 'CrossoBAR' se enfrentará a una nueva gala de 'GH DÚO' en Telecinco, que este jueves volvió a liderar después de volver a anotar un dato irrisorio en acess prime time. Además el nuevo formato de La 1 se verá las caras con 'Horizonte' en Cuatro, el cine de La Sexta y a la espera de saber si Antena 3 estrena 'Perdiendo el juicio' tras el final de 'La encrucijada'.

Cabe decir que tal y como ha confirmado El Televisero por ahora 'CrossoBAR' no tendrá continuidad en la programación y será un especial de una única entrega, por lo que TVE seguirá teniendo el hueco del prime time del jueves libre para ofrecer la segunda semifinal del Benidorm Fest el 12 de febrero.

🤣 'Crossobar' - con la participación especial de @ArturoValls y @lalachus2 - ✨ GRAN ESTRENO EL JUEVES 29 DE ENERO ✨en @La1_tve después de 'La Revuelta'. https://t.co/4pFpmEjBqf pic.twitter.com/hFar9LYYYG — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 23, 2026

Así es 'CrossoBar', el nuevo formato de sketches de La 1

'Crossobar' plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo, con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', El Ministerio del Tiempo', 'La Revuelta', 'Futuro Imperfecto', 'Late Xou con Marc Giró', 'The Last of Us', 'Pretty Woman', 'Los Bridgerton' o 'Poquita Fe' se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas. También se puede apreciar una parodia de 'La isla de las tentaciones'.

El bar 'Crossobar' se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —interpretados por grandes actores del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de “volver” a sus respectivas tramas.

El formato se presenta como un programa coral que cuenta con la participación especial de Lalachus y Arturo Valls o Edu Soto y David Fernández.

El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.