Visto en La 1 de RTVE: La parodia de Marc Giró tras su sonado salto a Atresmedia en el nuevo formato de humor de la cadena

Hace unas semanas, RTVE sorprendía al anunciar el estreno de 'Crossobar', un nuevo formato de sketches del que no se tenía constancia con Arturo Valls y LalaChus como algunos de sus rostros principales. Ahora, La 1 ha lanzado una nueva promo en el que deja ver algunos de esos sketches con parodia a Marc Giró o Pablo Motos.

La parodia de Marc Giró en 'Late Xou' llega justo después de que hace unos días Atresmedia diera la campanada al anunciar el fichaje del presentador por La Sexta. En esta promo se ve como 'Crossobar' parodia la típica promo del programa de La 1 en el ascensor con Tamara Falcó como invitada.

En el avance también podemos ver otra parodia a 'El Hormiguero' de Pablo Motos con Miguel Bosé como invitado así como otra de 'La Revuelta' de David Broncano demostrando que no hay barreras para imitar y parodiar formatos tanto de dentro de TVE como de fuera.

En este nuevo anuncio podemos ver además otros de los rostros que acompañarán a LalaChus y Arturo Valls en 'Crossobar'. Así, podemos ver a Edu Soto y David Fernández así como a Raúl Cimas y Raúl Pérez así como otros rostros de 'Polònia', el programa de sátira de gran éxito en TV3.

'Crossobar', un nuevo formato de sketches que parodia series, programas y películas icónicas.



🤣 Muy pronto, ESTRENO en @La1_tve.https://t.co/4pFpmEk9fN pic.twitter.com/qhiZrxWLuX — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 13, 2026

Así es 'Crossobar'

'Crossobar' es un innovador programa de sketches que parodia series, programas y películas nacionales e internacionales icónicas, tanto de RTVE como de otras cadenas y plataformas, producido por Televisión Española en colaboración El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO).

'Crossobar' plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo, con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘La Revuelta’, ‘Futuro Imperfecto’, ‘Late Xou con Marc Giró’, 'The Last of Us', 'Pretty Woman', 'Los Bridgerton' o 'Poquita Fe' se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar ‘Crossobar’ se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —interpretados por grandes actores del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de “volver” a sus respectivas tramas.

El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.