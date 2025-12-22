Qué es 'Crossobar', el nuevo programa de humor que anuncia La 1 de TVE con Arturo Valls y Lalachus

La 1 ha sorprendido al empezar a promocionar 'CrossoBAR', un nuevo programa de sketches que se anuncia a modo de especial con Arturo Valls y LalaChus como principales rostros, y sobre el que no había ninguna información hasta el momento.

Este nuevo programa se sumará así a la apuesta por otro célebre formato de sketches como es el el especial de Nochevieja de José Mota, que este año lleva por título 'El juego del camelar'.

En esta promo de 'CrossoBAR', LalaChus y Arturo Valls aparecen caracterizados como si de dos personajes de la serie de 'Los Bridgerton' de Netflix se tratara. "Lo que se estrena es CrossoBar, el nuevo programa especial de skteches de La 1", asegura Arturo Valls.

"Ya, pero tampoco podemos contarlo todo de golpe, que esto es la promo solo", apostilla LalaChus avisando a su compañero de no revelar más detalles sobre este nuevo formato.

✨ @la1_tve prepara 'Crossobar', un nuevo formato de sketches que parodia series, programas y películas icónicas



🔸Entre otros, @vallesalvajetve, @lapromesartve o 'El Ministerio del Tiempo'



🔸Con la participación especial de Lalachus y Arturo Vallshttps://t.co/4pFpmEjBqf pic.twitter.com/6oOL91qsNT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 22, 2025

De esta manera, LalaChus sigue reforzándose como rostro de TVE después de ser una de las colaboradoras más queridas de 'La Revuelta'. Tras dar las Campanadas el pasado año junto a David Broncano, la humorista no ha parado de sumar nuevos proyectos en La 1 tras haber sido copresentadora de 'El Grand Prix' el pasado verano y de ser una de las presentadoras de 'Telepasión 2025. Mi gran Noche' junto a Aitor Albizua.

Por su parte, Arturo Valls regresa a TVE después de que la pasada primavera condujera en prime time 'That's my jam, ¡qué el ritmo no pare!', que por ahora no ha sido renovado por una nueva temporada según nos desveló el propio presentador en una entrevista en El Televisero.

Así será 'CrossoBAR'

'Crossobar' es un innovador programa de sketches que parodia series, programas y películas nacionales e internacionales icónicas, tanto de RTVE como de otras cadenas y plataformas, producido por Televisión Española en colaboración El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO).

'Crossobar' plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo, con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, 'Valle Salvaje', 'La Promesa', ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘La Revuelta’, ‘Futuro Imperfecto’, ‘Late Xou con Marc Giró’, 'The Last of Us', 'Pretty Woman', 'Los Bridgerton' o 'Poquita Fe' se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar ‘Crossobar’ se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —interpretados por grandes actores del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de “volver” a sus respectivas tramas.

El formato se presenta como un programa coral que cuenta con la participación especial de Lalachus y Arturo Valls o Edu Soto y David Fernández.

El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.