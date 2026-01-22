La 1 de RTVE lanza una de sus grandes apuestas de la temporada contra el estreno de 'Pura Sangre' en Telecinco

La 1 de TVE quiere cerrar enero a lo grande con varios estrenos y quizás conseguir arrebatar la primera plaza a Antena 3, pues ambas están muy empatadas en enero. Así, tras retrasar el estreno de 'DecoMasters' al lunes 26 de enero, ahora la cadena pública ha fijado el regreso de 'The Floor' con Chenoa.

Han sido Marta Flich y Gonzalo Miró los encargados de anunciar en 'Directo al grano' que 'The Floor' regresará al prime time de La 1 con Chenoa el próximo miércoles 28 de enero justo después de 'La Revuelta'.

Con esta decisión, La 1 enfrentará 'The Floor' al otro gran estreno de la noche como es 'Pura Sangre'. Cabe recordar que Telecinco fijó el lanzamiento de su nueva apuesta de ficción protagonizada por Ángela Molina, Amaia Salamanca y Blanca Romero hace quince días en una insólita e inusual estrategia.

Asimismo, el concurso de Chenoa también se verá las caras con la última entrega de 'Nos vamos de madre' en Antena 3, con el cine de Cuatro y con la oferta aún por desvelar de La Sexta después de que esta semana la cadena emitiera un especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor.

¡El Miércoles GRAN ESTRENO de @thefloortve!



El programa, presentado por @Chenoa, regresa con su 2ª temporada más espectacular que nunca.



Después de #LaRevuelta en @la1_tve y @rtveplay https://t.co/8p45BUwSvr pic.twitter.com/dA5fm53P0o — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 22, 2026

Las novedades de la segunda temporada de 'The Floor'

100 concursantes compiten sobre un tablero gigante dividido en 100 casillas, cada una asociada al campo de conocimiento del participante que la ocupa. El objetivo: conquistar el tablero, eliminar a los oponentes y convertirse en el último concursante en pie para lograr un premio de 100.000 euros.

'The Floor' amplía su universo con 100 nuevas categorías de conocimiento representadas por los concursantes: desde los 70 años de TVE u ‘Operación Triunfo’, hasta ‘El Señor de los Anillos’, Sabina o skylines, pasando por clásicos como Banderas y Escudos deportivos, y categorías singulares como Hipocorísticos, Palabras en desuso u Oficios antiguos.

La escenografía será aún más impactante y espectacular, con público en el plató para acompañar y elevar la tensión en cada enfrentamiento y duelo en el concurso.

Entre las principales novedades, destaca un Duelo Final en cada episodio: un enfrentamiento especial, de carácter no eliminatorio, protagonizado por los dos concursantes que hayan conseguido conquistar el mayor número de casillas hasta ese momento. En este duelo, se utilizará una categoría sorpresa que es ajena al tablero. El ganador de este desafío será declarado vencedor del episodio y obtendrá un premio de 5.000 euros en los cuatro primeros programas, que ascenderá a 10.000 euros en los siguientes.

Además, el Randomizer voluntario, una nueva herramienta estratégica que permite a los concursantes más osados ofrecerse voluntarios para jugar.

Ganar los 100.000 euros será más difícil que nunca, ya que los dos finalistas deberán enfrentarse en un Gran Duelo Final al mejor de tres: para proclamarse ganador, uno de ellos tendrá que imponerse en dos duelos.