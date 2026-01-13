Telecinco hace algo insólito con la fecha de estreno de 'Pura Sangre', desvelada 15 días antes en una campaña estratégica

Este lunes, Telecinco presentaba a la prensa 'Pura Sangre', su nueva serie producida por Shine Iberia ('MasterChef'). Lo hacía dejándonos ver su primer episodio, pero sin desvelarnos la fecha del estreno. Algo a lo que ya estamos acostumbrados los que nos dedicamos a cubrir la información televisiva.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando solo un día después de esa presentación, Mediaset ha anunciado la fecha del estreno de 'Pura Sangre'. Y no lo ha hecho con una promo en televisión, sino que lo ha adelantado a través de un cartel publicitario en la estación de metro de Moncloa en Madrid.

🐴 Desde la finca La Galana a la concurrida estación de Moncloa en Madrid. Así anunciamos la llegada de 'Pura Sangre', la nueva serie de @telecincoes



ESTRENO MIÉRCOLES 28 A LAS 23:00h pic.twitter.com/4nVODsaUG0 — Mediaset España (@mediasetcom) January 13, 2026

Una estrategia promocional que ya llevó a cabo Telecinco con 'La favorita 1922' con publicidad por diferentes puntos de Madrid y otras ciudades españolas. Sin embargo, lo más llamativo de todo es que 'Pura Sangre' no llegará a Telecinco hasta el miércoles 28 de enero a las 23:00 horas tras 'First Dates'. Es decir, la cadena de Mediaset desvela la fecha de estreno de la ficción con 15 días de antelación.

Algo que es muy poco habitual en televisión y mucho más inaudito con una ficción. Un movimiento que, por un lado es de reconocer, porque servirá para que más gente pueda enterarse de que 'Pura sangre' se estrena en 15 días; pero que, por otro, supone un gran riesgo porque Mediaset está desvelando todas sus cartas permitiendo que La 1 pueda plantarle cualquiera de sus nuevas apuestas, pues tiene en cartera los estrenos de 'DecoMasters', 'Top chef: dulces y famosos' o 'The Floor'.

Así es 'Pura Sangre', nueva serie de Telecinco

'Pura sangre' es un intenso drama coral que combina conflictos familiares, romance, thriller y misterio en el corazón de una poderosa saga aristocrática, con el entorno rural y ecuestre como telón de fondo y una investigación criminal como detonante de todas sus tramas.

La historia comienza en La Galana, la finca señorial de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros. La investigación de lo sucedido revelará que el conflicto viene de lejos y que lo que realmente está en juego son secretos familiares, intereses cruzados, rivalidades históricas y tensiones sociales que no solo afectan al núcleo familiar y a los trabajadores de la finca, sino también al conjunto de la comarca de Camponuevo y a sus habitantes.

Producida en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), 'Pura Sangre' cuenta con Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc al frente de un elenco de cerca de 90 intérpretes.

A ellos hay que sumar rostros como los de Eva Ugarte, Berta Bolufer, Belén López, Miquel Fernández, César Mateo, Juanfra Juárez, María García-Concha, Pablo Álvarez, Pilar Gómez, Alfredo Villa, Nuria Gómez y Carla Domínguez, entre otros, dirigidos por Rómulo Aguillaume ('Mar Afuera', 'Las Noches de Tefía') y Belén Macías ('El Patio de mi cárcel', 'Marsella').