Mediaset pone fecha al traspaso de 'First Dates' a Telecinco y al expansionismo de 'Horizonte' con Iker Jiménez en Cuatro

Mediaset ya ha hecho oficial la fecha exacta en la que aplicará el cambio de programación que se anunció hace unos días y que consiste en mudar 'First Dates' (otra vez) al access prime time de Telecinco y expandir 'Horizonte' en Cuatro ocupando precisamente su hueco.

Será a partir del próximo lunes, 26 de enero, cuando el dating show conducido por Carlos Sobera se dé cita con los espectadores de Telecinco a las 21:45 horas de lunes a miércoles. Por su lado, la noche de los jueves se reservará al completo a la gala principal de 'GH DÚO 4'.

💘 El restaurante de 'First Dates' vuelve a abrir sus puertas en @telecincoes el próximo lunes 26 a las 21:45h pic.twitter.com/GubiV2fDfM — Mediaset España (@mediasetcom) January 12, 2026

Y desde ese mismo día, cogiendo el relevo de 'First Dates', 'Horizonte' arrancará su nueva andadura en el access de Cuatro. El espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter ampliará su peso en la parrilla del canal secundario de Mediaset ofreciéndose de lunes a jueves, lo que a su vez deja muy clara la deriva editorial que se pretende en el grupo de comunicación.

En concreto, 'Horizonte' se emitirá de 21:40 a 23:00 horas de lunes a viernes y de 21:40 a 02:00 horas los jueves, su noche habitual. Con este movimiento de calado, Mediaset no solo busca reforzar a Telecinco en su 'maldito' access de cara a las próximas semanas, sino también premiar a Iker y Carmen y testar cómo funcionarían en dicha franja contra 'El Intermedio' de El Gran Wyoming en La Sexta.

La ejecución de este cambio está condicionada por 'La Isla de las Tentaciones 9', que esta semana ofrece los reencuentros 4 meses después y la que viene los debates finales previsiblemente. Por eso, el traspaso de 'First Dates' a Telecinco y el expansionismo de 'Horizonte' por Cuatro no se producirá hasta el 26 de enero.

Hay que resaltar que desde Mediaset se indicó explícitamente que este plan de programación será de carácter temporal, con un mes aproximado de duración. Es decir, a finales de febrero, 'First Dates' debería regresar a su cadena original, Cuatro, y 'Horizonte' circunscribirse solo a la noche del jueves. Habrá que ver si esto se cumple o no.