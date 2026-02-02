Atresmedia hace oficial la estrategia de programación con 'Pasapalabra' para entregar su mayor bote histórico este jueves

El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene el nombre de su ganador escrito, y este jueves 5 de febrero será el día en el que finalmente los espectadores salgan de dudas: Manu Pascual o Rosa Rodríguez, solo uno de ellos se hará con el premio de 2.7 millones de euros acumulados. Pablo Motos ha sido el encargado de poner fecha al esperado rosco final del concurso de Antena 3 este lunes durante 'El Hormiguero'.

Una confirmación que ha llegado pocos días después de anunciar la visita de los dos concursantes a su espacio de entrevistas, lo cual ya el pasado jueves hizo saltar todas las alarmas por la posibilidad de que esta semana se resolviese el prolongado duelo. Finalmente Antena 3 cumple las predicciones y su concurso de las tardes saltará al prime time el próximo jueves con motivo de la esperada cita.

📢 El mayor premio de la historia de Pasapalabra ya tiene fecha



🙌 Salta la noticia en @El_Hormiguero



💥 Este JUEVES Rosa o Manu... Manu o Rosa.



💥 Uno de ellos se llevará el Rosco de #Pasapalabra. #ElHormiguero https://t.co/F1mavX5SNh — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 2, 2026

'Pasapalabra' salta al prime time de Antena 3 este jueves para entregar su millonario bote con 'El Hormiguero' como telonero

Al igual que con Rafa Castaño en 2023 y Óscar Díaz en 2024, el rosco final de 'Pasapalabra' se convertirá en el gran evento del día saltando al prime time de Antena 3, y estará precedido por la entrevista de sus concursantes en 'El Hormiguero'. Minutos antes de conocer el ganador del que se ha convertido en el duelo más longevo de la historia del concurso en la cadena, Rosa Rodríguez y Manu Pascual reflexionarán sobre su experiencia en el concurso y sobre la posibilidad de hacerse con el millonario bote.

Se trata de una estrategia en su programación que históricamente ha brindado unos resultados arrolladores en términos de audiencia. Durante la última final del concurso en 2024, cuando Óscar Díaz se impuso en un intenso duelo a Moises Laguardia, el concurso de Antena 3 consiguió alzarse hasta un 30.1% de share y 3.2 millones de espectadores tras aumentar la expectación durante toda la semana, un modus operandi que parecen estar repitiendo.

Tras más de 300 enfrentamientos luchando por hacerse con el codiciado bote de 'Pasapalabra', Manu Pascual o Rosa Rodríguez pondrán fin a su paso por el exitoso concurso de Antena 3 regesando a casa con más de 2 millones de euros. Cabe recordar que durante su paso previo por 'El Hormiguero', los concursantes suelen sincerarse sobre una de las preguntas más formuladas: en qué invertirán el dinero del premio.