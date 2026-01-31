Confirmado por Antena 3: Este será el día en el que 'Pasapalabra' entregará su histórico bote a Manu Pascual o Rosa Rodríguez

Ahora si que sí. 'Pasapalabra' ya tiene todo listo para entregar el mayor bote de su historia a uno de sus dos grandes titanes. Tras anunciar que el bote ya tenía dueño y que muy pronto conoceríamos de quién se trataba, ahora Antena 3 ya confirma que será la próxima semana cuando se emita dicho programa.

Por ahora, Antena 3 se guarda con exactitud el día y la hora en la que emitirá esta entrega de 'Pasapalabra' en la que Manu Pascual o Rosa Rodríguez completarán el Rosco. No obstante, la pista que dio Pablo Motos el pasado jueves en 'El Hormiguero' es definitiva.

Manu o Rosa, ¿quién será el ganador? 😮



💸 La próxima semana sabremos quién se ha llevado el mayor bote de la historia de #Pasapalabra.



¡No te lo pierdas! 📺

— Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 30, 2026

En este sentido, cabe recordar que Pablo Motos anunció que Manu Pascual y Rosa Rodríguez visitarán 'El Hormiguero' el próximo jueves 5 de febrero. Así que teniendo en cuenta la habitual estrategia de Antena 3 de llevar al ganador del bote o a los dos concursantes que luchan por él el mismo día pues blanco y en botella.

Así, salvo cambio y sorpresa de última hora, Antena 3 emitirá el próximo jueves en prime time la entrega en la que Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevan el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' justo después de que ambos acudan a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Con ello, Antena 3 se asegura una audiencia de récord después de que en los últimos días no haya parado de crecer en su horario habitual. Además, cabe señalar que la cadena tiene el prime time del jueves vacío después de ofrecer cine esta semana como relevo del final de 'La encrucijada'.

Otra pista que hace confirmar que 'Pasapalabra' saltará al prime time de Antena 3 el próximo jueves es que la cadena de Atresmedia sigue sin poner fecha al estreno de 'Perdiendo el juicio', su nueva serie con Elena Rivera, que podría haber visto ya la luz de no haber sido por esta entrega del concurso que presenta Roberto Leal.

Así llegan Manu Pascual y Rosa Rodríguez al bote de 'Pasapalabra'

De esta manera, el bote histórico de 'Pasapalabra' estará fijado en 2.716.000 euros pues el próximo lunes tanto Manu Pascual como Rosa Rodríguez, que empataron en el último programa, lucharán por un bote de 2.698.000 euros y teniendo en cuenta que en cada entrega se suman 6.000 euros al bote, esa será la cifra por la que jugarán el jueves.

El próximo lunes, Manu Pascual cumplirá 434 programas con un bote particular de 268.200 euros mientras que Rosa Rodríguez se enfrentará a su programa número 304 sumando en su bote 167.400 euros. Cabe decir que el marcador está en 118 programas ganados por Manu Pascual por los 94 que ha ganado Rosa Rodríguez mientras que ambos han empatado en 91 ocasiones.