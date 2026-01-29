La pista definitiva que avisa del día exacto en el que 'Pasapalabra' entregará su bote a Manu Pascual o Rosa Rodríguez

A la espera de que 'Pasapalabra' haga oficial el día y hora en el que Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el bote más alto de la historia del programa, 'El Hormiguero' ha ofrecido una pista clave en su lista de invitados que podría traducirse en la fecha exacta del esperado duelo final. Pablo Motos ha anunciado la visita del longevo dúo de concursantes para el próximo jueves 5 de febrero.

Que el concurso conducido por Roberto Leal ha entrado en su recta final no es un secreto. Desde mediados de enero, cuando Atresmedia confirmó que el bote ya tenía un ganador escrito, la cadena ha comenzado a adelantar el esperado desenlace para "muy pronto", haciendo crecer la expectación sin desvelar la fecha exacta. Sin embargo, hay un precedente histórico en Antena 3 que ha servido de pista para descubrir cuando se producirá el tan esperado evento televisivo.

❌ JUEVES: Manu Pascual y Rosa Rodríguez#DaniGarcíaEH pic.twitter.com/ZFIXmkGrNv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 29, 2026

Desde la llegada de 'Pasapalabra' a Antena 3, se ha convertido en costumbre que los protagonistas del rosco final acudan a 'El Hormiguero' como invitados antes del duelo final, que también suele saltar al prime time en una emisión especial. Es por eso que este jueves han saltado todas las alarmas cuando Pablo Motos ha anunciado la visita de Rosa Rodríguez y Manu Pascual para el próximo jueves 5 de febrero.

Por lo que, si el concurso vuelve a repetir su habitual patrón, los seguidores del rosco se encuentran tan solo a una semana de conocer quién se llevará a casa finalmente el bote de más de 2.7 millones de euros, el más elevado de la historia del programa. Por lo que habrá que esperar a los próximos días para confirmar la fecha con los nuevos vídeos promocionales de la cadena.

Como ya indicamos en El Televisero anteriormente, teniendo en cuenta que el formato de Antena 3 guarda una distancia de entre 10 y 15 días entre la grabación y la emisión de sus entregas, es más que probable que la final tuviese lugar durante la primera semana de febrero, atendiendo al hecho de que Atresmedia confirmó que ya se había grabado el rosco final durante la primera mitad de enero.