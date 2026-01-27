La pista clave para saber cuándo entregará 'Pasapalabra' su histórico bote a Manu Pascual o Rosa Rodríguez en Antena 3

El eterno enfrentamiento entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual en 'Pasapalabra' está a escasos días de tocar fin, pues el ganador del histórico bote de casi 2,7 millones de euros ya está escrito. Así lo anunció Antena 3 durante la semana pasada, confirmando que el concurso conducido por Roberto Leal ya ha grabado su rosco final, en el que pondrán fin al duelo más longevo de la historia del programa tras más de un año compitiendo por el premio.

Con el anuncio de que el histórico desenlace entre Manu y Rosa ocurrirá "muy pronto" en Antena 3, las dudas por saber en qué fecha exacta se conocerá el ganador del bote van en aumento, y teniendo el cuenta el historial de la cadena en sus cuentas atrás del pasado, es posible descifrar cuántos días quedan hasta el rosco decisivo. Cabe recordar que Atresmedia confirmó durante la primera mitad de enero que el gran premio ya tenía ganador.

Teniendo en cuenta que 'Pasapalabra' guarda una distancia de aproximadamente 10 y 14 días entre la grabación de sus entregas y su emisión en Antena 3, todo apunta a que el gran desenlace, que a menudo se produce en el prime time en lugar de en su hueco habitual de las tardes, se producirá a principios de febrero. Por lo que el anuncio del histórico rosco, en el que se pondrá nombre al ganador, estaría a la vuelta de la esquina.

¿Manu o Rosa? 🧐 ¿Rosa o Manu? 🧐 ¿Quién se llevará el mayor bote de la historia de #Pasapalabra? 👀



Muy pronto lo sabremos. 😎

📲 https://t.co/jTyGk6CPWM pic.twitter.com/et0AmPTBXM — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 26, 2026

'Pasapalabra' podría proclamar al ganador de su histórico bote durante la primera semana de febrero

Sin embargo, hay otro indicador que históricamente ha servido como telonero de la gran final del concurso en Antena 3. A menudo, con motivo del rosco decisivo en el que se juegan finalmente el bote, los concursantes suelen acudir antes a 'El Hormiguero' para ser entrevistados por Pablo Motos antes de conocer quién ha sido el afortunado. Por lo que de anunciarse la visita de Rosa Rodríguez y Manu Pascual al espacio de Antena 3 para la próxima semana, la fecha del desenlace quedaría más que anunciada.

Sin embargo, cabe recordar que el dúo ya ha acudido a otros espacios de la cadena anteriormente al contrario que en otras temporadas, cuando estaba estrictamente prohibido que los concursantes de 'Pasapalabra' visitasen otros formatos para ofrecer entrevistas durante su enfrentamiento en el programa. Lo que parece obvio es que la esperada cita tendrá lugar en la noche de Antena 3, convirtiéndose en el gran evento televisivo de la semana.

Ya ocurrió con Rafa Castaño en 2023 y Óscar Díaz en 2024, que tras ser entrevistados en 'El Hormiguero' antes de su gran cita y saltar al prime time de la cadena, hicieron de su victoria en el concurso uno de los acontecimientos más destacados de la cadena. Por lo que habrá que esperar a que Pablo Motos desvele su lista de invitados este jueves para saber con certeza cuántos días quedan para conocer al ganador del duelo. Rosa Rodríguez o Manu Pascual, solo uno se hará con el mayor bote de la historia del programa.