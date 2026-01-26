Miguel Ángel Revilla paraliza 'El Hormiguero' al destapar su último revés de salud y lo que le dijo su médico

Miguel Ángel Revilla ha regresado este lunes a 'El Hormiguero' para soplar las velas de su 83 cumpleaños junto a Pablo Motos. Sin embargo, la celebración ha quedado interrumpida cuando el cántabro se ha sincerado sobre su reciente revés de salud, haciendo saltar todas las alarmas al explicar el susto que sufrió durante sus últimos análisis médicos, poniendo nombre al peor escenario posible.

"Me hice unos análisis normales, y me llaman que me pase por allí. El médico me dice que aparecen dos cosas que no habían aparecido nunca, que es una especie de proteínas que se han disparado en los análisis, y tienes que ir a hematología", ha comenzado explicando el buen amigo del programa en mitad de su habitual visita de cumpleaños, en la que cada temporada aprovecha para diseccionar la actualidad política.

Ha sido entonces Miguel Ángel Revilla ha compartido con Pablo Motos y el público la advertencia que le hizo temer lo peor. "Voy a poner aquí que te llamen rápidamente, porque esto puede tener alguna consecuencia. En el peor de los casos puede derivar en un mieloma", ha recordado el invitado en palabras de su médico, lo que le ha hecho temer lo peor durante dos semanas, hasta que ha obtenido los resultados.

Miguel Ángel Revilla se sincera sobre su último susto de salud en 'El Hormiguero': "Me han hecho un montón de pruebas y aún me queda una"

"Estuve en hematología, allí me recibió la doctora Arancha Ramírez. Entre allí y me dijeron que en el peor de los casos sería esto, y lo normal sería esto, y en el mejor de los casos nada. Me han hecho un montón de pruebas, me queda una que es el día 28, una ecografía, pero en principio no ven que eso esté en ningún sitio de manera tumoral", ha aclarado el político, aliviando la preocupación del presentador y los espectadores.

"Sí que hay que controlarlo, porque a partir de esta edad todas las mañanas te levantas y te duele algo, pero estoy bien", ha terminado explicando el cántabro, que tras hacer saltar todas las alarmas por su estado de salud se ha pronunciado sobre el panorama político durante el luto por la tragedia en Adamuz. "Estoy en condiciones de decir que entiendo ahora mismo que estén hasta las narices de oír explicaciones de los políticos, que haya una pugna por ver quién hace un funeral para sacar más pecho, unos en Sevilla y otros en Madrid", ha sentenciado entre aplausos.

"Esta gente lo que necesita, y lo digo por experiencia, es que les diéramos un abrazo", ha insistido el invitado de este lunes. "Me encantaría tener tiempo, y aprovecho para decir que si alguna de esas familias vienen por Cantabria, que recibo a la gente dos veces por semana en el partido, darles un apretón fuerte y decirles que tienen que seguir adelante", terminaba añadiendo el invitado infinity de 'El Hormiguero'.