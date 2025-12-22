Juan del Val confirma cuál es la ideología política de Pablo Motos y sorprende: "Yo me quedé flipando"

Juan del Val se convertía, hace unos meses, en el ganador más polémico de la historia del Premio Planeta por su novela 'Vera, una historia de amor'. Él, ajeno a las críticas que ha recibido, algunas demoledoras, ha continuado con sus trabajos televisivos en 'El Hormiguero' y 'La Roca'.

En el programa de Pablo Motos, el escritor comparte mesa de actualidad con su mujer, Nuria Roca, y con Cristina Pardo y Tamara Falcó. En sus intervenciones, Juan del Val no suele dejar títere con cabeza. Son habituales sus ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, pero tampoco se libra de sus críticas Isabel Díaz Ayuso.

Hace unos días, el escritor concedió una entrevista en el programa 'Transmite la SER' de la Cadena Ser, donde denunció que se le tache como "alguien de derechas porque ha criticado al Gobierno de Sánchez". "Si me sigues más o menos, ves que voy hacia cualquier sitio que tenga que ver con criticar el poder", deja claro.

Es más, Juan del Val asegura que se considera una persona de izquierdas, y que tener una ideología no se limita a decirlo, sino a tener una determinada actitud. "A mí me parece que tiene algo que ver con ser crítico con el poder, ser incómodo y molestar a la gente que manda. Eso está totalmente reñido con los seguidores de Sánchez", afirma sin tapujos.

Juan del Val revela la ideología de Pablo Motos

Durante la entrevista en la SER, el presentador del espacio, el humorista Juan Carlos Ortega, también le preguntó por la ideología de Pablo Motos. Muchos dan por hecho, por sus palabras y sus entrevistas en 'El Hormiguero', que el valenciano es de derechas, algo que Juan del Val también niega. "Hay una cosa que también mucha gente no sabe y yo me quedé flipando. Pablo Motos es una persona que siempre ha votado a la izquierda. La gente flipa con esto", desveló Ortega.

Una afirmación que ratificó el escritor: "Él también estuvo en esta casa (La SER) durante un tiempo y era cómo un poco 'niño mimado' de una corriente ideológica". Además, el marido de Nuria Roca defiende que ser de izquierdas no "es mejor que ser de derechas". "Hay personas que son progresistas", asegura, antes de añadir que ha "conocido pocas personas menos conservadoras que yo".

"Yo no soy nada conservador en nada en la vida. Esto sí que tiene que ver con la ideología", afirma Juan del Val, quien insiste en que "por eso, me considero de izquierdas, como yo creo que lo es Pablo". "Otra cosa es cuando alguien identifica ser de izquierdas con votar y apoyar de manera ciega a un partido que dice que es de izquierdas haga lo que haga. A mí esto me parece muy pobre intelectualmente", sentencia.