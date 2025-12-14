Juan del Val se revuelve contra el equipo de 'La Roca' por hacerse eco de esta controvertida noticia

Si algo caracteriza a Juan del Val es no tener filtros a la hora de decir lo que piensa, criticando incluso a su propio programa, que es lo que ha hecho este sábado 13 de diciembre en 'La Roca'. El espacio de La Sexta ha puesto sobre la mesa una controvertida noticia: en Estados Unidos, un jersey navideño de color rosa se ha vuelto viral por las reacciones homófobas que ha generado.

Una información de la que se ha hecho eco el programa presentado por Nuria Roca y que ha indignado sobremanera a Juan del Val. "Llevo insistiendo mucho tiempo en esto, tenemos que dejar de hacer puñetero caso a las redes sociales", ha empezado criticando el escritor. Y es que esta no es la primera vez que carga contra los medios de comunicación por hacerse eco de polémicas absurdas generadas en las redes sociales.

Su compañero Nacho García era de la misma opinión: "Juan tiene razón. Tenemos que dejar de elevar a categoría de noticia lo que diga la gente en redes sociales". Ante estas críticas de sus colaboradores, Nuria Roca ha explicado el motivo por el cual su equipo ha sacado a colación este asunto: "No es por las redes sociales, es que ha salido en todas partes y todo el mundo está participando del debate".

Juan del Val critica los contenidos de 'La Roca'

Sin embargo, Juan del Val no estaba de acuerdo con su mujer: "No es verdad. No funciona así, es al revés. Alguien dice una gilipollez en Instagram y los medios de comunicación que no tienen otra cosa mejor que hacer, se ponen a hacer titulares sobre eso y el resto nos ponemos a debatirlo". "Como nosotros", sentenciaba entre risas la presentadora.

Lejos de quedarse ahí, 'La Roca' explicó que la polémica con el color rosa está, desgraciadamente, yendo más allá. Y es que Abel Braga, el entrenador brasileño, ha hecho gala de su homofobia con unas bochornosas declaraciones. Según el entrenador, sus jugadores parecen "un equipo de maricones" por vestir este color durante los entrenamientos.

Una vez más, Juan del Val se ha revuelto contra su equipo por selecciones según qué temas: "Estamos aquí haciéndole caso a Abel Braga, que es una persona con una mente poco lúcida". "Estás de un exquisito", le ha reprochado su mujer ante las críticas del colaborador al equipo del programa que presenta.