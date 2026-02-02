El último ganador del bote de 'Pasapalabra' cuenta lo que ha ocurrido en su vida tras ganar 1,8 millones de euros y sorprende

Este próximo jueves, 5 de febrero Rosa o Manuel harán historia en 'Pasapalabra'. Ese será el día, según lo anunciado por Antena 3, en el que uno de los dos se lleve el bote histórico de 2,7 millones de euros. En una semana clave para el concurso presentado por Roberto Leal, su último ganador Óscar Díaz ha hecho balance de cómo le ha cambiado la vida su paso por el programa.

En una entrevista concedida a El Confi TV, el exconcursante de 'Pasapalabra' reconoce que, pese a haber ganado más de 1,8 millones de euros, la vida no le ha cambiado en exceso: "No me cambió la vida como puede entender la gente con un premio así, pero se vive mucho mejor, esa sería la frase exacta". De esta forma, confiesa que su situación es "mucho más tranquila", aunque siguió trabajando.

"El año del bote seguí cumpliendo con mis compromisos laborales: trabajé como jefe de prensa en torneos del circuito europeo de golf y en la concesión de la Ryder Cup 2031 a España, que se jugará en Girona", explica Óscar Díaz. Aunque, después, "el ritmo bajó". "He leído más, he tenido más tiempo libre y he viajado con mi mujer cuando hemos podido cuadrarlo, sin grandes excesos. Algo que antes podríamos haber hecho, pero haciendo otro tipo de cábalas y números", añade.

La reflexión de Óscar Díaz dos años después de ganar el bote

A raíz de esto, hace una importante reflexión: "Sí que he podido disfrutar más de mi familia y de mis amigos, porque ese dinero es un colchón de seguridad para nosotros. La vida es muy parecida, sin un cambio sustancial, pero con un respaldo que antes no teníamos".

Sobre cómo recuerda aquel momento en el que completó 'El Rosco', Óscar Díaz reconoce que "con mucha sensación de irrealidad. Es algo que sabes que has vivido, pero que se siente como una escena de película. Aunque luchas por ello todos los días, nunca lo ves cercano. 'El Rosco' es tan difícil que, cuando ocurre, el impacto es enorme. Es un alegrón, claro, pero lo que más recuerdo es esa sensación de estar viviendo algo ficticio… solo que te está pasando a ti".

Tras "más de siete meses grabando" el programa, confiesa que le costó "muchísimo" volver a la rutina de su día a día: "La rutina se te mete muy dentro. No solo el programa, sino el equipo: Roberto, Cristina, las redactoras, las azafatas, el personal técnico… con ellos creas un vínculo muy fuerte. Eso es lo que más se echa de menos. Y luego está la adrenalina de 'El Rosco' y de 'La Silla Azul', esa mezcla de tensión con la que se viven esas pruebas mezclada con la diversión del formato y de conocer a tantos famosos que de otro modo no conocerías… Cuando se acaba, incluso ganando, es como si a un niño le quitaran un juguete. Las primeras semanas sientes que te falta algo".

Óscar cree que tanto Manuel como Rosa se merecen ganar

Respecto a su contrincante, Moisés Laguardia, reconoce que mantiene una relación "muy puntual, sobre todo a través de redes sociales. Coincidimos en algo muy bonito, ayudando a Fer Castro durante su paso por 'Saber y ganar', en un grupo de WhatsApp. Fue divertido compartir eso con él aunque fuese desde casa, de forma virtual". A la pregunta de si volvería a participar en concurso de televisión, Óscar Díaz asegura que "a los concursantes nos va la marcha. Nos gustan los retos. Pero no estoy buscando activamente volver. Si surge algo puntual, como un especial o un reencuentro, encantado, pero no es una prioridad para mí ahora mismo".

Además, deja claro que está siguiendo 'Pasapalabra' "a diario. 'El Rosco' no lo perdono en absoluto, lo disfruto muchísimo". Sobre los actuales concursantes, uno de los cuales el próximo jueves se llevará el bote, Óscar Díaz considera que "estamos ante un duelo histórico. Manu supera los 400 programas y Rosa los 300, es una imagen de tesón, de esfuerzo, y además, con duelos muy equilibrados".

"Estadísticamente, quizá en la primera etapa Manu estaba un poquito por delante, quizá Rosa cometía algún error más y, en los últimos meses, ha tendido a equilibrarse, con lo cual ha habido mucha más emoción todos los días. Están regalando un enfrentamiento apasionante", confiesa. Eso sí, prefiere no decantarse por ninguno de los dos: "Me caen los dos muy bien. La sensación que me da es que son dos personas que merecen mucho la pena. Así es que yo estaré contento de ver que finalmente uno de ellos se lleva el bote", sentencia Óscar Díaz.