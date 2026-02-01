Moisés Laguardia, histórico exconcursante de 'Pasapalabra', habla de falta de transparencia en el Rosco: "Es más opaco"

Moisés Laguardia es uno de los concursantes más recordados y queridos de esta etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3. Cuando Óscar Díaz consiguió completar 'El Rosco' y llevarse el bote de 1.816.000 euros, Moisés también se tuvo que despedir del programa presentado por Roberto Leal, tras 245 entregas y con 162.000 euros acumulados.

Ahora, un año después de que su etapa en 'Pasapalabra' llegara a su fin, Moisés Laguardia ha concedido una entrevista al diario 'As' donde se sincera sobre su experiencia en el concurso y cómo le ha cambiado la vida. Según reconoce, la vida no le ha cambiado mucho: "Volví al pueblo, vida tranquila, sigo trabajando de contable y con mis amigos. Retomé el ajedrez, que he vuelto a competir y este año hemos sido campeones de la Primera División de Navarra por equipos con mi club, el Santa Ana Siglo XXI de Tudela".

Además, explica que desde el pasado mes de julio, "soy secretario del Club Deportivo Alfaro de Segunda RFEF. Me llamaron en verano y vi que podía aportar, así que estoy llevando las cuentas, entretenido y motivado, aunque deportivamente mal porque vamos últimos. Pero bueno, somos uno de los presupuestos más humildes de la categoría y todavía estamos a tiempo de remontar el vuelo".

Sobre su participación en 'Pasapalabra', Moisés Laguardia confiesa que "es muy extraño trabajar por cuenta ajena y a la vez concursar durante tantísimos programas. Creo que solo Luis de Lama y Nacho Mangut, que eran guardia civil y profesor de universidad. En mi empresa se portaron muy bien y pude compaginarlo". El alfareño reconoce que aquel día en el que Óscar ganó el bote y a él le tocó despedirse de 'Pasapalabra' "no fue fácil, te quedas un poco en shock".

Moisés Laguardia recuerda su último día en 'Pasapalabra': "No fue fácil"

"Me queda en el recuerdo el agradecimiento de la gente del programa por cómo me lo tomé", asegura. Y es que, explica que "entre que se graban las llamadas telefónicas a los familiares y demás pasa bastante tiempo e igual te toca esperar en el plató unas horas que no son cómodas. Ha habido algún concursante que no se lo debió tomar tan bien. Pero bueno, hay que estar y que aplaudir, porque unas veces se gana y otras se pierde. Fue un poco sensación de final de exámenes. Yo estaba satisfecho con lo que había conseguido, estaba por encima de mis expectativas".

A la pregunta de si 'El Rosco' se sortea, Moisés Laguardia deja claro que "no. Nosotros no vemos nada". Aunque considera que "una cosa que podría mejorar en 'Pasapalabra'" es "la transparencia". "Ahora con las tablets es mucho más opaco, porque los concursantes no vemos nada. Yo no digo que se haga, pero una Tablet te permite hacer cambios en tiempo real".

E incluso se atreve a lanza una propuesta a la organización: "Yo optaría por volver a lo de antes. Lo ideal sería que los roscos salieran en sobres, con dos copias de cada una, que se sortera y una copia fuera para el presentador y la otra permaneciera dentro del sobre para, al final del programa, entregársela a cada concursante. También lo haría en 'La Silla Azul', para que vieran que se han leído en el orden que aparecen. Creo que todo sería más transparente, más justo y evitaría suspicacias en las redes sociales".

"Me gustaría volver a 'Cifras y Letras'", reconoce

Moisés Laguardia reconoce que no sabe si se presentará a otro concurso a corto plazo: "Me gustaría volver a 'Cifras y Letras', que fue mi primer concurso y sin el que no hubiera ido a 'Pasapalabra'. Siempre me ha hecho gracia desde niño y lo tengo en mente, aunque luego hay que hacer el casting y que te llamen. De momento, no me he lanzado, porque después de 'Pasapalabra' acabé cansado. Supongo que el gusanillo de concursar volverá, pero ahora mismo no lo echo de menos".

Pese a no ganar el ansiado bote, él tiene claro que le mereció la pena concursar en 'Papalabra': "Claro que ha merecido la pena. Siempre lo he enfocado como un hobby y me he entretenido mucho. No lo interpreto como un trabajo, es como cuando estudio ajedrez. Además, hacer felices a los de tu alrededor y a mucha gente también recompensa. Y no me he ido con las manos vacías". A raíz de esto, hace una sorprendente confesión: "Cuando estaba ya el bote tan alto me daba vértigo ganarlo. No necesitaba tanto dinero, al menos en este momento de mi vida, y me podía traer más preocupaciones que beneficios".

"Soy de los que piensa que las cosas pasan por algo. De momento no me ha ido mal estos años. En mi primera participación en 2018 estuve muy cerca de ganar el bote. De haberlo logrado no hubiese tenido esta repesca en 2023 donde tanto he disfrutado. Sé que resulta paradójico y habrá quien me llame iluso, pero a veces se gana más perdiendo", sentencia. Por último, Moisés Laguardia se moja y cree que será Rosa quien gane el bote histórico que, previsiblemente, se entregará el próximo jueves 5 de febrero.