Así es actualmente la nueva vida de Moisés Laguardia tras ser expulsado de ‘Pasapalabra’

El pasado miércoles 15 de mayo, Óscar Díaz consiguió llevarse el bote de ‘Pasapalabra’, que ascendía a la cantidad de 1.816.000 euros. En consecuencia, tanto él como su contrincante, el riojano Moisés Laguardia, dijeron adiós a su participación en el concurso de Antena 3.

Desde entonces, ambos han acudido a diversos programas de radio y televisión para hablar de su paso por el programa presentado por Roberto Leal. La última entrevista que ha concedido Moisés Laguardia ha sido a Onda Cero La Rioja, donde ha confesado cómo están siendo su vuelta a la rutina tras casi un año dedicado de lleno a ‘Pasapalabra’.

245 han sida las entregas en las que el economista ha participado, acumulando un premio de 162.000 euros. Y, aunque en varias ocasiones se quedó a un solo acierto del bote, finalmente fue Óscar Díaz el que se llevó el gato al agua. Ahora, ha vuelto a su vida en Alfaro (La Rioja), donde trabaja como contable en una empresa.

Moisés Laguardia reconoce que hay mucho trabajo detrás de su paso por ‘Pasapalabra’, que, según él, es el programa «que más exige». «Yo tuve la suerte que en el 2013 decidí empezar a prepararme. Tampoco me lo he tomado nunca como una oposición, porque yo tengo mi trabajo y siempre he ido a disfrutar. No me he llevado el premio gordo pero es un premio muy grande el que me he llevado», asegura en la entrevista radiofónica.

Le gustaría volver a ‘Cifras y Letras’

Sobre si tiene intención de seguir concursando en otros programas del estilo, el economista deja claro que «yo no me dedico a los concursos. Solo he ido a los que me gustan, que han sido ‘Cifras y letras’ y ‘Pasapalabra’. Supongo que ‘Pasapalabra’ contarán conmigo en un futuro para especiales, y ahí estaré».

«‘Cifras y letras’ es el concurso al que quería ir desde que tenía ocho años, y ahora que ha vuelto a antena no me lo pierdo ni un día. No me importaría volver también pero ahora tengo más ganas de descansar que de salir por la tele», confiesa. Además, Moisés Laguardia explica que no le ha sido difícil compaginar su trabajo en Alfaro con las grabaciones del programa, que solían ser dos días a la semana en Madrid.

El riojano solo tiene palabras de cariño hacia el equipo de ‘Pasapalabra’, a los que define como «una familia». «Te tratan muy bien. El día que me puse malo que no pude grabar, hasta me pusieron un coche para venir a Alfaro, que fue un detallazo. Me han tratado genial durante todo este año. Es una de las cosas que más pena me dio cuando se terminó todo», lamenta, dejando claro que les echará mucho de menos.

El peor día de Moisés Laguardia en ‘Pasapalabra’

Su peor día, según reconoce, fue el día en el que tuvo que decir adiós a Fer, con el que «desarrollé una relación muy buena. No me lo esperaba aquel día, fue un shock tremendo». «Estuve a punto de romper a llorar. Lo pasé mal, pero nadie es eterno y son cosas que pueden ocurrir», recuerda.

Respecto a los famosos que le han acompañado en todo este año como ayudantes, Moisés Laguardia deja claro que «yo siempre intentaba relajarles. Somos nosotros los concursantes los que tenemos que llevar el peso de las pruebas y si sale mal somos los primeros responsables. Yo nunca he echado la bronca a ningún invitado».

Y, aunque ya no tiene que estudiar, reconoce que estos días están «siendo frenéticos» de entrevistas y mensajes de la gente. Pero es algo que él agradece, muy satisfecho de su paso por el concurso.