La madre de Moisés Laguardia se deslengua e impugna la victoria del ganador de ‘Pasapalabra’

El pasado miércoles 15 de mayo Óscar Díaz entró en los anales de la historia de ‘Pasapalabra’ tras ganar el bote del concurso. Aunque su contrincante, Moisés Laguardia, no se lo puso nada fácil, finalmente el madrileño se hizo con los 1.816.000 euros del premio.

Óscar Díaz consiguió completar el rosco tras 154 programas, frente a los 245 que llevaba su rival. Por tal motivo ambos han sido entrevistados en distintos programas de Antena 3, como ‘El Hormiguero‘ o ‘Espejo Público’. Aunque en este último también estuvo presente la madre de Moisés Laguardia, quien demostró no tener pelos en la lengua.

Susanna Griso conectó con el riojano a través de una videollamada, y Moisés le contó que su madre, Pilar, que está jubilada, es la que le ayudaba a preparar las preguntas, leyéndoselas y buscándolas. Así es que la presentadora quiso conocer a la mujer, quien inmediatamente entró en escena.

Pilar dejó claro que su hijo había sido el ganador moral de la edición: «En realidad ganar es muy fácil pero perder no lo es. Él ha demostrado una calidad humana muy grande para saber perder». Además, comentó cómo vio a su hijo el día que llegó a casa tras haber perdido: «Ese día le notaba extraño porque no me contaba ninguna anécdota ni nada. Y no me dijo que había perdido hasta que llegamos a la puerta de la casa». Una noticia que fue un duro golpe para ella, pues sabía de los esfuerzos que Moisés había hecho para conseguir llevarse el bote y la ilusión que tenía.

El abrupto corte de la madre de Moisés Laguardia al ganador de ‘Pasapalabra’

En ese momento, el magacín matinal de Antena 3 conectó con Óscar Díaz, el flamante ganador. Desde el programa le preguntaron si podía darle, al menos, 200.000 euros a su contrincante. La madre de Moisés no se mordió la lengua y, sin dudarlo, le espetó: «Es que Óscar ya había ganado un bote, es su segundo y este habría sido el primero de mi hijo», clamó ante lo ‘injusto’ de llevarse un segundo bote en el concurso.

El madrileño respondió, muy educadamente, que esa era una pregunta complicada ya que dijera lo que dijera iba a estar mal. Sin embargo, la tensión aumentó aún más si cabe cuando Alonso Caparrós preguntó a Pilar si invitaría a Óscar a cenar en Nochevieja. «Pues no la verdad, yo invito a la familia. No lo conozco personalmente», contestó, abruptamente, la mujer.

Antes de este tenso momento y que su madre entrara en escena, el riojano reconoció que estaban siendo «unos días emocionantes», aunque confesó que «estaba más tranquilo cuando estaba concursando». «Roberto Leal es la persona que más veces me ha dicho que no», bromeó, antes de dejar claro que para él esto solo es un hobby que le divierte cuando sale del trabajo: «Yo no voy de concurso en concurso. Jamás va a ser una oposición para ganar dinero, el dinero nunca ha sido el principal motivo para ir a ‘Pasapalabra'».

Además, recordó cómo vivió el momento en el que Óscar Díaz acertó las 25 palabras del rosco: «No soy aficionado al póker, pero ese día tenía una mano muy mala. Había escuchado las suyas y era la octava pregunta que tenía sobre Ecuador y la primera sobre Egipto para mí. Ahí pensé que no tenía nada que hacer, no pude hacer nada más que plantarme y quedarme para la foto».