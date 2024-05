Óscar Díaz retrata con estos términos a Roberto Leal tras ‘Pasapalabra’: «Es complicado»

Hace una semana, Óscar Díaz se enfrentó a su batalla final con Moisés Laguardia y se acabó imponiendo como el ganador del millonario bote de ‘Pasapalabra’. Ahora, en una entrevista para Lecturas, el traductor no ha dudado en pronunciarse sobre su paso por el concurso de Antena 3, y más concretamente sobre cómo es compartir plató con Roberto Leal.

Desde que se llevó los 1.816.000 euros del premio, el madrileño ha concedido decenas de entrevistas. En esta última, el eterno rival de Moisés se ha sincerado sobre el motivo que le empujó a concursar en el programa o en qué invertirá el dinero ganado. Pero también ha querido pronunciarse, por primera vez, sobre el presentador que le ha acompañado rosco tras rosco.

Óscar Díaz revela el mensaje que recibió de Roberto Leal antes de su entrevista en ‘El Hormiguero’

Óscar Díaz empieza asegurando que Roberto Leal es «espectacular». «Es complicado compatibilizar una profesionalidad extrema con una cercanía absoluta. Era el primero en llegar, leerse los guiones, anticiparse a un posible problema y todo sin perder su sonrisa en ningún momento», explicó el madrileño.

Óscar Díaz y Moisés Laguardia en el rosco final de ‘Pasapalabra’

Y es que, todo apunta a que el ganador del bote y el comunicador forjaron una muy buena amistad después de 157 emisiones. El madrileño reveló incluso el consejo que el presentador le dio la semana pasada antes de acudir a su entrevista en ‘El Hormiguero’, que se emitió justo antes de la gran final del concurso.

Óscar Díaz recordó las palabras de Leal antes de acudir al programa de las hormigas. «Aprovecha el catering de ‘El Hormiguero’ porque tienen muy buen jamón», le recomendó el comunicador a través de un mensaje de texto. Aunque el ganador del bote no le hizo demasiado caso. «Pero no cené nada, estaba tan pendiente de otras cosas que no tomé nada del catering», explicó el traductor.