Óscar Díaz ('Pasapalabra') anuncia su vuelta a 'Saber y ganar' ante su renovada etapa con un relevo histórico en TVE

Óscar Díaz, el último concursante en llevarse el bote de 'Pasapalabra', volverá este lunes a 'Saber y ganar'. Así, el madrileño regresará al concurso por antonomasia de la televisión coincidiendo con el estreno de su nueva temporada en La 2 con Jordi Hurtado.

Tras su parón en verano para renovar todo el plató, 'Saber y ganar' estrenará este lunes su nueva temporada después de dos meses emitiendo reposiciones. Y lo hará mostrando su renovado plató en San Cugat, mucho más moderno que el anterior.

Una nueva temporada de 'Saber y ganar' que llega marcada por el histórico relevo de Jordi Hurtado, que dejará su puesto en la edición del fin de semana a Rodrigo Vázquez. Así, el presentador de 'El cazador' se mantendrá ligado a TVE como conductor de las ediciones del concurso que se emiten los sábados y domingos.

Y parece que para el estreno de la nueva temporada de 'Saber y ganar' y de su nuevo plató, el concurso de TVE ha querido reunir de nuevo a seis de sus magníficos más recordados de la historia entre los que se encuentran Óscar Díaz, David Díaz, Jero Hernández, Victoria Folgueira, Víctor Castro y Manolo Romero.

Habrá que ver en qué consiste este regreso de seis de los concursantes más reconocidos de la historia de 'Saber y ganar' y si se quedará en un simple especial o si alguno de ellos vuelve al concurso de TVE como ha sucedido en numerosas ocasiones en 'Pasapalabra'.