Marta Flich se va de la lengua sobre Pérez-Reverte y destapa lo que nadie sabía: "No sé si puedo contarlo"

Marta Flich ha encontrado un hueco en su ajetreada agenda conduciendo cada día 'Directo al grano' en La 1 para visitar 'A las bravas' de Cadena SER y terminar recordando uno de los días más importantes de su vida: su boda con Edu Galán. Sin embargo, lo que más ha sorprendido sobre la anécdota de su enlace matrimonial es el papel que Arturo Pérez-Reverte jugó en la ceremonia.

"Esto parece una fantasía, pero hay una foto por ahí colgada en redes tuviste presión a la hora de leer los votos para no cometer ningún fallo lingüístico?", ha comenzado preguntando Raúl Pérez, conductor del espacio de Cadena SER a la periodista, rememorando la imagen publicada por su marido Edu Galán en X allá por 2019, la cual desató todo tipo de teorías sobre la presencia del escritor en su boda.

Lo que @perezreverte ha unido, que no lo separe el hombre. pic.twitter.com/6BIP4XbIfM — Edu Galán (@edugalan) July 17, 2019

Marta Flich recuerda lo que ocurrió con Arturo Pérez-Reverte durante su boda: "Pasaban de nosotros"

Y la presentadora de 'Directo al grano' no ha dudado en sincerarse sobre la historia tras la imagen. "La verdad es que fue muy divertido porque fuimos antes de la boda a un juzgado con él como testigo, pero claro, ir con Arturo a todas partes es como que... Todo el mundo quería estar con Arturo", ha comenzado reconociendo Marta Flich, cuya cercana amistad con el novelista no es un misterio.

"Pasaban de nosotros", ha explicado la comunicadora, asegurando que Arturo Pérez-Reverte se convirtió rápidamente en el protagonista absoluto de su enlace matrimonial. "Arturo es extraordinariamente amable, la gente le quiere un montón y recuerdo... No sé si puedo contarlo", ha sugerido a continuación, explicando la desternillante anécdota protagonizada por el autor durante su enlace.

"Recuerdo una mujer que trabaja allí y le dijo 'por favor ¿puede acompañarme?'... Y Arturo estaba como '¿qué ha pasado, qué he hecho?' y le dijo que si le podía firmar un autógrafo", ha recordado entre risas Marta Flich, insistiendo en que fue una experiencia muy positiva. "Todo genial, luego llegó a publicarse incluso que si yo era la pareja, que si me había casado. Bueno claro, todo lo que tú quieras. Pero nos reímos muchísimo y nos divertimos, él es fantástico", ha asegurado.