Encontronazo de Arturo Pérez-Reverte y Carme Chaparro: "Si fuera analfabeto, sería más prudente al abrir la boca"

Arturo Pérez-Reverte y Carme Chaparro han vuelto a enzarzarse en las redes sociales. Todo a raíz de un mensaje compartido por el escritor en su cuenta de X, en el que pedía a sus seguidores que leyeran un artículo sobre la "llamada 'literatura femenina'. Es demoledor", aseguraba.

Carme Caparro se hacía eco de este tuit, haciendo la siguiente reflexión sobre el citado artículo: "El prepucio es universal. El útero, femenino". Ante esto, Pérez-Reverte la contestaba atacándola: "Lo de Carme Chaparro es como el chiste del oso y el cazador. Fiel a su costumbre de no leer lo que comenta (incluso de no leer lo que no comenta) la presentadora vuelve a dar lecciones de literatura, atribuyéndome un articulo (excelente y escrito por una mujer) que no es mío".

Lo de @CarmeChaparro es como el chiste del oso y el cazador. Fiel a su costumbre de no leer lo que comenta (incluso de no leer lo que no comenta) la presentadora vuelve a dar lecciones de literatura, atribuyéndome un artículo (excelente y escrito por una mujer) que no es mío. https://t.co/1WlK7j9TE4 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 15, 2025

Un ataque al que no tardó en responder la periodista, quien lanzó un sonoro 'zasca' al escritor. "¿Le atribuyo la autoría del texto? ¿Dónde? Mmm", le pregunta, dejando claro que ella en ningún momento le ha atribuido la autoría del artículo, como así aseguró él. Lejos de dar por zanjada la discusión, Pérez-Reverte volvió a atacar a la que fuera presentadora de 'Informativos Telecinco'.

¿Le atribuyo la autoría del texto? ¿Dónde? Mmm https://t.co/4FL2eQPXfS — Carme Chaparro 🌍 (@CarmeChaparro) December 15, 2025

"Estimada señora, debo decir que admiro su valentía, de la que, por mi parte, soy del todo incapaz. Si yo fuera analfabeto sería sin duda mucho más cobarde, o sea, mucho más prudente, a la hora de abrir la boca. O la tecla", sentenció Pérez-Reverte, insinuando que es una ignorante. Por el momento, Carme Chaparro no le ha contestado.

Estimada señora, debo decir que admiro su valentía, de la que, por mi parte, soy del todo incapaz. Si yo fuera analfabeto sería sin duda mucho más cobarde, o sea, mucho más prudente, a la hora de abrir la boca. O la tecla. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 15, 2025

Carme Chaparro ya puso en su sitio a Pérez-Reverte hace unos meses

Esta no es la primera vez que el escritor y la periodista se enzarzan en redes sociales. El pasado mes de julio, el académico de la RAE escribió un artículo sobre los disturbios en Torre-Pacheco, donde grupos de ultraderecha salieron a la "caza" de migrantes. Lejos de intentar apaciguar las aguas, Pérez-Reverte incentivó más aún el odio hacia este colectivo.

"Vente para acá, Mohamed, primo, que en España puedes ocupar una casa ajena, decirle puta a una zorra con minifalda, robar a punta de navaja y al día siguiente, si te pillan, estás en la calle. Y si eres menor, para qué te cuento. Además, te subvencionan. A qué pasar hambre, si es de noche y hay higueras", llegó a escribir en el citado artículo. Un párrafo que no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios de X cargaron contra el escritor por su xenofobia.

"Aunque te cueste creerlo, esta puta mierda racista no la ha escrito tu cuñado José Alfredo, con el palillo en la boca, el pantalón con el cinturón rojigualda y la camiseta desabrochada donde le empiezan los pelillos. Es de don Arturo Pérez-Reverte, me da puto asco leerte", escribió una tuitera.

Carme Chaparro utilizó ese fragmento para cargar duramente contra él. "No pretendo compararme ni estar a la altura en conocimiento del español de este ilustrísimo señor miembro de la Academia de la Lengua, pero por la construcción de su texto, deduzco que si llevo minifalda soy una zorra", escribió la periodista en su cuenta de X.