Carme Chaparro da la última hora de su complicado estado de salud y niega tener cáncer tras su impactante imagen

Carme Chaparro lleva años luchando contra una enfermedad a la que ella no ha querido ponerle nombre, pero a la que se ha referido en numerosas ocasiones. Este domingo, la periodista ha reaparecido en sus redes sociales con un impactante cambio de look que ha alertado a sus seguidores.

En la fotografía que ha compartido en su perfil de Instagram, Carme Chaparro aparece con gafas de ver, camiseta negra y en turbante de color verde cubriéndole la cabeza, mientras sonríe a la cámara. Al ver la instantánea, la preocupación se ha apoderado de sus seguidores, quienes se preguntaban si estaría perdiendo el pelo como consecuencia de sesiones de quimioterapia.

Por tal motivo, la presentadora catalana, ha editado el texto que había compartido en un primer momento para, de esta forma, aclarar su estado de salud y así tranquilizar a sus followers. "Edito: no tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza", comentaba, sin querer entrar en muchos detalles.

Eso sí, no descartaba la posibilidad de, en un futuro, desvelar la enfermedad que padece: "Ya os contaré cuando el proceso termine. O vaya a mejor. Fuerza a todos los que sufrís cualquier enfermedad", concluía su escrito Carme Chaparro, quien, antes de editar el texto, explicaba que "hoy hace sol" y "he decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida".

Carme Chaparro actualiza su enfermedad: "Queda mucho por delante"

"La carcasa cambia y algo dentro de mí también. Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro… y por fuera. Seguimos. Queda mucho por delante, y no sé cómo ni cuando llegaré a la meta. Pero seguimos. Y a la luz, hoy, se agrade el doble", añadía la periodista.

Inmediatamente el post se llenaba de comentarios de apoyo tanto de compañeros y amigos de profesión, como de seguidores anónimos que la deseaban una pronta recuperación. "Mucha fuerza, compañera", escribía Jesús Vázquez; "Te abrazo muy fuerte mi niña", le decía Tamara Gorro, mientras que Edurne le mandaba "toda la fuerza del mundo". Otros, como Chenoa o Nuria Marín, se limitaban a poner emoticonos de corazones y besos.

Poco después de este post, Carme Chaparro mostraba en sus historias de Instagram su última adquisición literaria. En la instantánea se la podía ver muy sonriente con lo labios pintados de rojo. Junto a la imagen ponía: "No había vuelto a pintarme los labios desde las operaciones. Pero Juan Gómez-Jurado y su Mentira merecen el mejor de los recibimientos". La escritora se refería a la novela que tenía entre manos, 'Mentira', del citado autor.