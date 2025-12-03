Carme Chaparro ve lo que va a hacer una gestora privada con este hospital y se corona en plena enfermedad: "Me ha salvado"

La presentadora Carme Chaparro está viviendo un 2025 muy complicado a nivel personal porque ha tenido que apartarse de su trabajo por culpa de una enfermedad. Y en plena lucha contra ella, la periodista ha clamado alto y claro con un alegato a favor de la sanidad pública.

Así, Carme Chaparro no se ha podido quedar callada ante la noticia de El País sobre la orden del CEO de la empresa gestora del hospital público de Torrejón para subir la lista de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos que no sean rentables para aumentar el beneficio.

"Hacemos actividad que nos perjudica", defiende el CEO del grupo Ribera, que gestiona el citado hospital público de gestión privada. Una noticia que ha indignado a Carme Chaparro, que en los últimos meses ha tenido que acudir al hospital en varias ocasiones para ser intervenida.

De hecho, hace apenas un mes, la también escritora de novelas como 'Delito', 'Castigo' o 'Venganza' revelaba que había tenido que pasar por quirófano en dos ocasiones. "Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma", escribía.

Ahora, la que fuera presentadora de 'Informativos Telecinco' no ha dudado en contestar al CEO de la gestora privada que se encarga del hospital de Torrejón. "Y tú ¿eres rentable? ¿Su enfermedad es rentable? Ya no eres un enfermo. Ni un paciente. Eres un CLIENTE", empieza denunciando.

"Sanidad pública con uñas y dientes. Ya contaré, cuando me recupere, lo que me ha pasado con la super aseguradora y la super póliza. Me ha salvado la sanidad pública", sentencia Carme Chaparro.