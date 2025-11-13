Gran preocupación por el estado de salud de Carme Chaparro: "Dos pasos duros por quirófano en pocos días"

Carme Chaparro está atravesando por un difícil momento personal. La periodista padece una enfermedad que, aunque ella no le ha querido poner nombre, le está complicando la vida. Hace apenas unas horas, la periodista ha compartido una publicación en Instagram que ha alertado a todos sus seguidores.

A través de un reel, grabado desde la cama de un hospital, la periodista ha explicado que acababa de someterse a dos operaciones en menos de 15 días. Mientas mostraba su mano derecha con una vía, Carme Chaparro escribía lo siguiente: "Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma".

"Ya en planta. Abro el móvil desde hace mucho y tengo muchos mensajes de cariño. Pero estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré", ha explicado la que fuera presentadora de 'Iformativos Telecinco'. Para terminar ha hecho un alegato en favor de la sanidad pública y ha tenido unas palabras para sus seguidores. "Sanidad pública. Y perdón por no contestar. Ni a los WhatsApp. Un día más. Un día menos. Volveré", ha concluido.

Carme Chaparro recibe el cariño de todos sus amigos y compañeros

Nada más publicar este post, Carme Chaparro ha recibido infinidad de mensajes de apoyo por parte de su seguidores y amigos. Entre los rostros conocidos que han querido mandarle todo su cariño están Sara Carbonero, Pablo Rivero, Jesús Vázquez, Adela González, Ana Isabel Bernal o Elsa Anka. Estas intervenciones estaban previstas desde hace algún tiempo, tal y como ella misma explicó en la revista 'Lecturas'.

Aunque no ha querido desvelar qué enfermedad padece, Carme Chaparro ha ido actualizando su estado de salud a través de su perfil de Instagram. Además, en la citada entrevista en 'Lecturas', explicó también cómo están afrontando su enfermedad sus dos hijas, Laia y Emma, de 14 y 12 años, respectivamente. "Se lo hemos tenido que explicar. Explicarles que cuidado con mamá, que si la ven así no pasa nada… en nuestro caso ha sido lo mejor. Han sido muy maduras", aseguró la catalana, muy orgullosa de ellas.