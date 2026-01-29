Corte súbito de una conexión de Marta Flich por lo que ocurre con una reportera en RTVE: "Es peligrosísimo"

En numerosas ocasiones se denuncian las inclemencias bajo las que trabajan muchos reporteros cuando les hacen estar en la calle para hablar de temporales. Y eso es lo que este jueves ha tratado de evitar Marta Flich en 'Directo al grano' tras ver lo peligroso que era lo que estaba haciendo una de sus reporteras.

Así, este jueves, Marta Flich y Gonzalo Miró analizaban en 'Directo al grano' todos los estragos que ha causado la borrasca Kristin en numerosas zonas de España como Almería, Jerez de la Frontera o Málaga e incluso en Portugal.

Y aunque lo peor ya ha pasado, la borrasca seguirá afectando durante las próximas horas a muchas zonas de nuestro país. Uno de los lugares donde las rachas de viento preocupan y mucho es en Galicia. Así, Marta Flich conectaba con Anxela Loira, una de las reporteras de 'Directo al grano' para conocer la situación.

"Donde ya tienen pintado de rojo el aviso es en Galicia. Viento extremo en las costas de A Coruña y Pontevedra por temporal marítimo donde se prevén olas de más de 9 metros y donde el temporal no da tregua", empezaba avanzando la presentadora de 'Directo al grano' antes de ofrecer un vídeo con testimonios sobre lo que se ha vivido en Galicia en los últimos días.

Marta Flich corta a su reportera desde A Coruña: "Ponte a cubierto"

Anxela Loira en la conexión con 'Directo al grano' desde A Coruña / Fuente: TVE

Era después del vídeo cuando Marta Flich conectaba con Anxela Loira para saber cuál era la situación en A Coruña. "Uff pues...", se escuchaba decir a Gonzalo Miró al ver a su compañera con dificultades para poder hablar. "Va a ser complicado poder contarlo, nos hemos quedado sin conexión, veíamos llegar la nube, ha llegado y ha descargado con toda su fuerza. Es imposible casi mantenerse incluso en pie", relataba la reportera bajo un fuerte temporal de viento y lluvia.

Pese a lo complicado que era poder hablar, Anxela Loira seguía con la conexión y le daba paso a Pablo Chacón, ex rescatador de Salvamento marítimo para hablar del día tan complicado que estaban atravesando. "Tenemos un día muy complicado, tenemos muchísimo viento del suroeste que está entrando con muchísima fuerza y un temporal muy fuerte con tres borrascas que están interactuando", trataba de explicar bajo la lluvia y el viento el experto.

"Anxela, Anxela poneros a cubierto. Es peligroso Anxela. Poneros a cubierto y luego conectamos otra vez. No, no es peligrosísimo eso. Que se ponga a cubierto la compañera", le cortaba Marta Flich paralizando la conexión y pidiéndole a su reportera y el experto que se marcharan de allí por lo peligroso que era estar cerca del mar.