María José Campanario revela el motivo de peso por el que aceptó ser concursante de 'El Desafío'

María José Campanario es una de las concursantes estrella de la sexta temporada de 'El Desafío', que regresará a Antena 3 este viernes 9 de enero con una nueva tanda de retos extremos y rostros famosos que poner a prueba. Antes de su debut, la pareja de Jesulín de Ubrique se ha sincerado en una entrevista sobre el verdadero motivo por el que aceptó embarcarse en su primera aventura televisiva de este calibre.

Y antes de su primera aparición en 'El Hormiguero', donde acudirá este jueves junto a Roberto Leal y Eduardo Navarrete, Campanario ha querido sincerarse sobre su experiencia en el formato en una entrevista para El Confidencial. "He descubierto que tengo una capacidad y una resiliencia que no sabía que tenía. No estoy en una época de mi vida en la que esté perfecta físicamente, todo lo contrario, lo estoy pasando regular con mi enfermedad", ha comenzado explicando.

María José Campanario sobre su participación en 'El Desafío': "La gente se va a sorprender mucho"

Cabe recordar que María José Campanario padece fibromialgia, una condición que comparte con otros rostros famosos como Lady Gaga o Morgan Freeman y que ha marcado algunos de sus límites en el concurso. "Aparte del dolor, que es un dolor crónico, lo que más me pesa es la fatiga crónica. Va asociado a esta patología y hace que descansemos muy mal y nos levantemos ya cansados por la mañana", asegura.

"Lo que pasa es que soy una mujer muy responsable y cuando me dedico a algo lo hago hasta el final", resuelve la pareja de Jesulín de Ubrique, asegurando que no ha permitido que el dolor y la fatiga empañen su experiencia. "Cuando me propongo algo, lo doy todo. Dije que sí principalmente por Jesús. Cuando me lo ofrecieron me dijo 'no seas tonta, hazlo, que te va a venir muy bien'. Y es verdad, llevaba razón", ha desvelado al citado medio.

A su vez, María José Campanario no se ha cortado al confesar por qué de todas las ofertas televisivas que ha recibido a lo largo de las últimas décadas solo ha aceptado 'El Desafío' además de su paso por 'Mask Singer'. "Todo lo que tenía delante y se me ha ofrecido hasta ahora, eran ambientes hostiles desde un inicio sin yo haber hecho nada para que lo fueran", explica la concursante del formato de 7yAcción, tal vez haciendo referencia a su mediático conflicto con Belén Esteban y las posibles ofertas para explotar su enfrentamiento en platós de televisión.

"Cuando me ofrecieron hacer esto, que es un programa amable, familiar, blanco, en el que no tienes que hablar absolutamente nada de tu vida… dije 'esto sí", explica la de Barcelona. "Cuando estoy en un ambiente que no es hostil, puedo ser yo misma. Lo que pasa es que durante todos estos años ha sido muy heavy", lamenta Campanario, rememorando algunos de los escenarios más tensos con la antigua colaboradora de 'Sálvame' ante los cuales siempre ha mantenido un perfil discreto.

Por otro lado, María José Campanario se ha mostrado más que agradecida por las barreras que ha logrado superar en el concurso de Antena 3. "Soy muy tímida y me costaba ponerme delante de una cámara, pero en este programa he aprendido a soltarme y a ser yo. La gente se va a sorprender mucho conmigo", explica la madre de Julia Janeiro.

"Por fin van a poder conocer a una María José que no han podido conocer en todos estos años que llevo apareciendo en prensa. Me van a ver realmente como soy, algo que no ha pasado nunca", confiesa la esposa del torero, emocionada por su primera aventura televisiva. "No me preocupa en absoluto lo que ya se diga de mí. Tenemos que llegar todos a un punto de la vida en el que nos dé igual lo que digan de nosotros", añade la concursante de 'El Desafío'.

"Siempre habrá gente a la que le vas a gustar y a la que no le vas a gustar nada. Hay que asumirlo y aceptarlo. También hay que ser más abierto de miras con las críticas porque a veces construyen y nos enseñan", termina señalando María José Campanario sobre la repercusión que su paso por el concurso de Antena 3 pueda tener en su imagen pública.