El impactante anuncio de 'El Desafío' sobre su nueva temporada en Antena 3: "Por favor, una ambulancia"

El regreso de 'El Desafío' a Antena 3 está a la vuelta de la esquina. El concurso de retos extremos conducido por Roberto Leal ha lanzado sus primeros vídeos promocionales de cara a 2026 calentando motores para la que será su sexta temporada. Sin fecha de estreno aún fijada, el popular formato de 7yAcción ha adelantado parte de las estrellas que conformarán su elenco de concursantes este año.

Con Roberto Leal al frente un año más, el formato de pruebas y retos que llevan al límite a sus concursantes regresará, probablemente, a principios de año a Antena 3 con importantes novedades. Entre ellas, la primera escena en la que una ambulancia ha tenido que asistir a un concursante de urgencia en mitad de la gala, siendo esta una situación sin precedentes en la historia del concurso.

"Es lo más salvaje que hemos visto en televisión", asegura Pilar Rubio en el vídeo promocional de esta temporada de 'El Desafío', que muestra algunas de las situaciones más comprometidas de los concursantes, enfrentando pruebas de alto nivel cargadas de tensión y sufrimiento que en esta ocasión se ha traducido, en una de los retos, en la necesidad de asistencia médica por el alarmante estado de un concursante.

Muy pronto llega la emoción y los nervios de El Desafío. 😱 ¿Estáis listos para una nueva edición?



Muy pronto estreno en Antena 3. #ElDesafío pic.twitter.com/wOUy6YZtnl — Antena 3 (@antena3com) December 24, 2025

'El Desafío' se prepara para una sexta temporada con nuevos récords y una situación límite en Antena 3

Entre los concursantes de esta nueva edición del concurso producido por 7yAcción destacan Jessica Goicoechea, Eduardo Navarrete, Eva Soriano, José Yelamo, María José Campanario, Willy Bárcenas, Daniel Illescas y Patricia Conde, que tendrán que impresionar cada noche con su resistencia al jurado conformado por Santiago Segura, Juan del Val y Pilar Rubio, que repiten un año más como panel de jueces.

En el primer vídeo promocional lanzado por Antena 3 se puede escuchar también a Roberto Leal explicar a la audiencia cómo esta última temporada ha superado las expectativas del equipo consiguiendo fijar un nuevo récord más alto que el de anteriores entregas, sin desvelar en que prueba del programa han conseguido superar la marca estrella.