Antena 3 anuncia por sorpresa un nuevo e inesperado programa de Roberto Leal para su prime time

Atresmedia celebró el Atresplayer Day este sábado, 29 de noviembre, para anunciar una batería de 19 nuevos proyectos clave para su plataforma de streaming en un evento en Gran Canaria, al que acudió El Televisero. Entre los nuevos proyectos se encuentra un formato presentado por Roberto Leal del que se desconocía su existencia.

Más allá de ponerse al frente de la nueva temporada de 'El desafío', que ya se promociona para su estreno en enero, Roberto Leal también conducirá otro formato que verá la luz a primeros de 2026 en el prime time de Antena 3 compaginándolo también con 'Pasapalabra'.

Hablamos de 'Nos vamos de madre', un formato a modo de road trip que sigue los pasos de 'El capitán en América', de Joaquín Sánchez. Se trata de un programa de retos y viajes conducido por Roberto Leal junto a su madre Mercedes Guillén.

"He descubierto a mi madre un poco más en este programa, desconocemos mucho la vida de los padres por no sentarnos a hablar con ellos", reconocía Roberto Leal durante la presentación del formato en el atresplayer Day. "Cuando me lo pidió Roberto, pensé que era increíble, ir a sitios como Estambul, he superado miedos…", confesaba su madre.

Así es 'Nos vamos de madre', lo nuevo de Roberto Leal

El nuevo programa que llegará en enero a Antena 3 y que se verá primero en atresplayer no es un reality show de viajes al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo. 'Nos vamos de madre' es una producción de Atresmedia en colaboración con Blondloyal.

Un formato impredecible y divertido en el que Roberto Leal empujará a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales. Desde lanzarse en tirolina, a cenar en un restaurante colgante o hacer surf, cualquier ocasión se convertirá en la oportunidad perfecta que Mercedes salga de su zona de confort y nos demuestre que nunca es tarde para vivir grandes aventuras.

A lo largo de cuatro entregas de cincuenta minutos, ambos visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, ofreciéndonos una ventana a escenarios increíbles. Cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, y, sobre todo, recordándonos que no hay nada más especial y universal como el vínculo entre una madre y su hijo.