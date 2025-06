Juan del Val se sale de la corriente con lo que dice sobre Melody y aclara si fichará por 'El Desafío'

Este domingo 1 de junio, en 'La Roca' han analizado la polémica rueda de prensa de Melody del pasado lunes, donde se mostró muy dura con RTVE. Muchos han criticado la actitud de la sevillana con el ente público. Sin embargo, Juan del Val no ha dudado en salir en su defensa.

Este fin de semana, Melody se subía por primera vez a un escenario tras su fiasco en Eurovisión. Lo hacía en la Feria de Primavera de Antequera (Málaga), donde tenía unas palabras para todos aquellos que le han atacado: "Hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona". "Han sido días duros en los que he recibido comentarios de personas que no me conocen. Esta canción está hecha no para desunir, criticar o dañar, sino para unir", declaró ante su público, antes de cantar 'Esa diva'.

En 'La Roca' mostraron estas palabras de la artista en Málaga, tras lo cual Juan del Val tomaba la palabra para salir en defensa de la cantante: "La polémica de Melody esta semana tiene que ver con su queja de que no se han hecho las cosas como ella artísticamente quería. Luego, aparte, de determinadas cosas que se han dicho de ella".

Juan del Val aclara si Melody participará en 'El Desafío'

Además, el escritor ha asegurado que no debería sorprender el antepenúltimo puesto de Melody: "Como persona ajena a Eurovisión, lo que me permite verlo con cierta perspectiva. Siempre pasa igual. Salvo la excepción de Chanel, siempre estamos del puesto 15 para abajo". "Nunca estamos en las quinielas, a nivel internacional y aquí vendemos una historia de que, a lo mejor, podemos ganar, cuando no", añadía Juan del Val.

Por su parte, Marta Critikian también analizaba las palabras de Melody en Antequera: "Ella va a ir soltando. La cosa va a estar en descifrar lo que diga sobre los escenarios". La colaboradora de ‘La Roca' también sacó a la luz los rumores sobre un posible fichaje de la cantante por 'El Desafío'. Ante esto, el marido de Nuria Roca, miembro del jurado del programa de Antena 3, fue contundente: "Lo que sí puedo garantizar, por la información que tengo, es que Melody va el miércoles a 'El Hormiguero'. Pero lo de 'El desafío' no tengo ni idea".